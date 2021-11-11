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  4. Varsayımların iki kat fazlası çıktı! "Dünya sona yaklaşıyor, kıtlık geliyor"

Varsayımların iki kat fazlası çıktı! "Dünya sona yaklaşıyor, kıtlık geliyor"

11.11.2021 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel ısınma nedeniyle yaşanan iklim değişiklikleri dünyanın sonunu getiriyor. Gidişat ile ilgili yapılan araştırmalarsa korkunç tabloyu gözler önüne seriyor. Son açıklamalara göre dünya, yüzyıl içinde beklenenden neredeyse 2 kat fazla ısınacak. Yaşanan artış ise kıtlık gibi felaketleri ve aşırı hava olaylarını beraberinde getirecek.

Yeni bir analiz, Glasgow’daki iklim zirvesi COP26'da verilen taahhütlere rağmen, dünyanın hala küresel sıcaklık artışını sınırlama hedeflerine yakın olmadığını gösterdi.

2,4 DERECE ISINACAK!

Climate Action Tracker'a (CAT) adlı kuruluşa göre, dünya ülkelerin taahhüt ettiği bir buçuk derece sınırından çok daha fazla olan 2,4 derece ısınmaya doğru gidiyor. Climate Action Tracker'a göre COP26, "büyük bir güvenilirlik, eylem ve taahhüt boşluğuna sahip".

1 MİLYAR İNSANI ETKİLEYECEK

Bununla birlikte çalışma, İngiltere Meteoroloji Ofisi’nin küresel ortalama sıcaklığın sanayi öncesi seviyelerin 2 derece üzerine çıkması halinde bir milyar insanın ölümcül ısı ve nemden etkilenebileceği konusunda uyarmasının ardından geldi.

HÜKÜMETLERİN ÇABALARI YETERLİ DEĞİL

HÜKÜMETLERİN ÇABALARI YETERLİ DEĞİL
Climate Action Tracker tarafından hazırlanan raporda, hükümetler tarafından COP26 öncesinde ve sırasında verilen sözler incelendi.
Araştırmacılar, 2030 yılında, gezegeni ısıtan sera gazı emisyonlarının, sıcaklık artışını 1,5 derecenin altında tutmak için gerekenden iki kat daha yüksek olacağı sonucuna vardı. Uzmanlar, küresel ısınmayı bir buçuk derece ile sınırlandırmanın iklim değişikliğinin en tehlikeli etkilerinin gerçekleşmesini önleyeceğini söylüyor.

DÜNYA YÜZYILIN SONUNA KADAR 2,4 DERECE ISINACAK

DÜNYA YÜZYILIN SONUNA KADAR 2,4 DERECE ISINACAK
Diğer taraftan, 2015 yılında Fransa’nın başkenti Paris'te düzenlenen iklim zirvesi, ısınmayı 1,5 derecenin altında tutmaya yönelik bir plan ortaya koymuştu. Ancak, Climate Action Tracker, hükümetlerin taahhütlerinden ziyade fiili politikaları analiz edildiğinde, 2100 yılına kadar dünyanın öngörülen ısınmasının 2,4 derece olduğunu hesapladı.
Greenpeace adlı çevre örgütünün global direktörü Jennifer Morgan, "Bu yeni hesaplama, Dünya'ya doğru gelen asteroitin fotoğrafları çeken bir teleskop gibi. Glasgow'daki liderlerin farklılıklarını derhal bir kenara bırakıp dünyanın geleceğini kurtarmak için anlaşmaya çalışması gerekiyor” diye konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
küresel ısınma
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