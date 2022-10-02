Vasiyetini anlattığı görüntüler yürekleri dağlamıştı! Şehit Astsubay Yusuf Ataş son yolculuğuna uğurlandı "Kız çocuğunu bulmuşlar"

Türkiye, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düşen Piyade Astsubay Yusuf Ataş'ın acı haberiyle sarsılmıştı. Piyade Astsubay Yusuf Ataş'ın şehadet haberinin gelmesinin ardından daha önce çekilen ve vasiyetini de içeren videosu ortaya çıkmıştı. Vasiyet görüntülerinde Ataş, lösemili bir kız çocuğunun hayatı boyunca tüm masraflarının karşılanmasını ve bayramlarda anne ile babasının ziyaret edilerek ellerinin öpülmesini istemişti. Herkesi büyük bir hüzne boğan ve yürekleri dağlayan bu videonun ardından Şehit Astsubay Ataş son yolculuğuna uğurlandı. İl Müftüsü Selami Aydın'ın şehidin vasiyetini hatırlatarak yaptığı konuşma da herkesi bir kez daha duygulandırdı. Öte yandan şehidin babası polis memuru olan babası Necat Ataş vasiyetle ilgili LÖSEV’den kendilerini aradıklarını belirterek "Kızı bulmuşlar en kısa zamanda bizimle irtibata geçeceklerdir" dedi. İşte detaylar...