Vasiyetini anlattığı görüntüler yürekleri dağlamıştı! Şehit Astsubay Yusuf Ataş son yolculuğuna uğurlandı "Kız çocuğunu bulmuşlar"

Türkiye, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düşen Piyade Astsubay Yusuf Ataş'ın acı haberiyle sarsılmıştı. Piyade Astsubay Yusuf Ataş'ın şehadet haberinin gelmesinin ardından daha önce çekilen ve vasiyetini de içeren videosu ortaya çıkmıştı. Vasiyet görüntülerinde Ataş, lösemili bir kız çocuğunun hayatı boyunca tüm masraflarının karşılanmasını ve bayramlarda anne ile babasının ziyaret edilerek ellerinin öpülmesini istemişti. Herkesi büyük bir hüzne boğan ve yürekleri dağlayan bu videonun ardından Şehit Astsubay Ataş son yolculuğuna uğurlandı. İl Müftüsü Selami Aydın'ın şehidin vasiyetini hatırlatarak yaptığı konuşma da herkesi bir kez daha duygulandırdı. Öte yandan şehidin babası polis memuru olan babası Necat Ataş vasiyetle ilgili LÖSEV’den kendilerini aradıklarını belirterek "Kızı bulmuşlar en kısa zamanda bizimle irtibata geçeceklerdir" dedi. İşte detaylar...
ŞEHİT ASTSUBAY YUSUF ATAŞ'IN CENAZESİ MEMLEKETİ ELAZIĞ'IN KOVANCILAR İLÇESİNDE TOPRAĞA VERİLDİ
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın (21) naaşı defnedilmek üzere Kovancılar ilçesine getirildi.
Şehit Ataş için, Merkez Camii’nde tören düzenlendi.
Törene Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Vali Ömer Toraman, 8’inci Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, şehidin ailesi, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.
İl Müftüsü Selami Aydın tarafından kıldırılan cenaze namazı ve edilen duaların ardından şehidin yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.
MÜFTÜ VASİYETİ HATIRLATTI
İl Müftüsü Selami Aydın, Şehit Ataş’ın sosyal medyada yayınlanan vasiyetini hatırlayarak, “Şehidimizin bir vasiyeti var. Onu arkadaşlarına söylemiş. Bayramda babamın annemin elini öpün demiş. Şehidimizin emaneti babası ve annesi, milletimizin emanetidir. Yusuf şehidimizin ve bütün şehitlerimizin ellerinden öpüyoruz, onların sayesinde ayaktayız” dedi.
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