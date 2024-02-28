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Victoria's Secret meleği Elsa Hosk tülden bluzunun içine hiçbir şey giymedi! Cesur seçimi olay oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
28.02.2024 14:46
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İsveçli Victoria’s Secret meleği Elsa Hosk iddialı ve cesur seçimleriyle adından sıkça söz ettiriyor. Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü model bu defa defile izlemeye gittiği anları paylaştı. Geceye özel olarak hazırlanan Elsa Hosk tülden bluzunun içine hiçbir şey giymedi. Ünlü ismin pozları sosyal medyayı salladı.

Ünlü Victoria’s Secret modeli Elsa Hosk sosyal medya hesabındaki paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Her gönderisi beğeni ve yorum yağmuruna tutulan ünlü isim bu defa defile tarzıyla dikkat çekti.

Youtube

İDDİALI SEÇİMİ OLAY OLDU

Özel bir markanın daveti ile Paris'e giden Elsa Hosk özel gece için hazırlandığı anları takipçileri ile paylaştı.
Elsa Hosk defile izlemeye giderken çizgili etek ve ceket kombini tercih etti. Ceketinin içine siyah tülden bir bluz giyen ünlü model bluzunun içine ise sütyen giymedi.
Ünlü modelin iddialı tarzı takipçilerinden tam not aldı. Sosyal medyada; 'Yine çok güzel', 'İyi görünüyorsun', 'Çok cesur' gibi yorumlar yapıldı.
Elsa Anna Sofie Hosk Kasım 1988 yılında doğdu. Birçok ünlü marka için çalışan İsveçli model ve şu anki Victoria's Secret meleklerinden biridir.
Ünlü model 2011'den 2018'e kadar Victoria's Secret için modellik yaptı.Ayrıca markanın, yan kuruluşu PINK'in birçok kampanyasında yer aldı.
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