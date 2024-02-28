Victoria's Secret meleği Elsa Hosk tülden bluzunun içine hiçbir şey giymedi! Cesur seçimi olay oldu

Ünlü Victoria’s Secret modeli Elsa Hosk sosyal medya hesabındaki paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Her gönderisi beğeni ve yorum yağmuruna tutulan ünlü isim bu defa defile tarzıyla dikkat çekti.





İDDİALI SEÇİMİ OLAY OLDU

Özel bir markanın daveti ile Paris'e giden Elsa Hosk özel gece için hazırlandığı anları takipçileri ile paylaştı.

Elsa Hosk defile izlemeye giderken çizgili etek ve ceket kombini tercih etti. Ceketinin içine siyah tülden bir bluz giyen ünlü model bluzunun içine ise sütyen giymedi.

Ünlü modelin iddialı tarzı takipçilerinden tam not aldı. Sosyal medyada; 'Yine çok güzel', 'İyi görünüyorsun', 'Çok cesur' gibi yorumlar yapıldı.

Elsa Anna Sofie Hosk Kasım 1988 yılında doğdu. Birçok ünlü marka için çalışan İsveçli model ve şu anki Victoria's Secret meleklerinden biridir.