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  4. Vişneleri ayaklarıyla ezen meyve suyu firması hangisi? Görüntüler tepki çekti!

Vişneleri ayaklarıyla ezen meyve suyu firması hangisi? Görüntüler tepki çekti!

07.07.2021 19:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada paylaşılan skandal görüntülere bir yenisi daha eklendi. Çalıştığı firmada sütün içerisine girip video çektiren, ekmek yaptığı hamur ile top oynayan, kahvaltılık yiyeceklerin satıldığı mekanda buzdolabına girip serinlemek isteyen çalışanların ardından şimdi de vişneleri ayakkabılarıyla ezen şahıs tepki topladı. Bu görüntülerin ardından birçok kişi "Vişneleri ayaklarıyla ezen meyve suyu firması hangisi?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

Bir çalışanın ayağında ayakkabı ile vişneleri ezmesi sosyal medyada hızla yayıldı ve büyük tepkiye neden oldu. Bu görüntüleri izleyen birçok kişi "Vişneleri ayaklarıyla ezen meyve suyu firması hangisi?" sorusunun yanıtını merak etti.

Vişneleri ayaklarıyla ezdi!

Skandal görüntüler Afyon'da çekildi. Gıda üretim tesisinde çalışan bir işçi vişneleri ayaklarıyla ezdi.
Ayağında ayakkabı ile vişneleri ezen şahsın arkadaşları o anları video çekti ve sosyal medyada yayınladı.

GÜLMELERİ TEPKİ TOPLADI

GÜLMELERİ TEPKİ TOPLADI
Ayağında ayakkabı ile vişneleri ezen şahsın gülmesi ve videonun gülücük emojisi konularak paylaşılması tepkilere neden oldu.

TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ HAREKETE GEÇTİ

TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ HAREKETE GEÇTİ
Videonun büyük tepki çekmesinin ardından Tarım ve Orman Müdürlüğü gerekeni yapmak için harekete geçti.
Öte yandan skandal görüntülerin yaşandığı firmanın vişneleri büyük ve ünlü bir meyve suyu firmasına gönderdikleri ifade edildi.
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İşçi

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