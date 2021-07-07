Vişneleri ayaklarıyla ezen meyve suyu firması hangisi? Görüntüler tepki çekti!

Bir çalışanın ayağında ayakkabı ile vişneleri ezmesi sosyal medyada hızla yayıldı ve büyük tepkiye neden oldu. Bu görüntüleri izleyen birçok kişi "Vişneleri ayaklarıyla ezen meyve suyu firması hangisi?" sorusunun yanıtını merak etti.

Vişneleri ayaklarıyla ezdi!

Skandal görüntüler Afyon'da çekildi. Gıda üretim tesisinde çalışan bir işçi vişneleri ayaklarıyla ezdi.

Ayağında ayakkabı ile vişneleri ezen şahsın arkadaşları o anları video çekti ve sosyal medyada yayınladı.

GÜLMELERİ TEPKİ TOPLADI Ayağında ayakkabı ile vişneleri ezen şahsın gülmesi ve videonun gülücük emojisi konularak paylaşılması tepkilere neden oldu.

TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ HAREKETE GEÇTİ Videonun büyük tepki çekmesinin ardından Tarım ve Orman Müdürlüğü gerekeni yapmak için harekete geçti.