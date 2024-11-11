Vitamin ve mineral deposu: 'Süper besin' Kışın bol bol tüketin! Faydaları saymakla bitmiyor

"NAR SUYU ARTERLERDE PLAK OLUŞUMU RİSKİNİ AZALTIR"

Nar meyvesinin içerdiği vitaminlerle ‘süper besin' olarak bilindiğine dikkat çeken Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Uzm. Dyt. Beyza Vural Öten, "Nar, çok eski zamanlardan beri çeşitli kültürlerde şifa sembolü olarak bilinen bir meyvedir. Çünkü içerdiği biyoaktif bileşenler sebebiyle ‘süper besin' olarak da adlandırılır. Geleneksel yöntemlerde kabuğu prediyabetik tedavide kullanılmaktadır. Hem meyvesi hem çekirdeği hem kabuğu çeşitli biyoaktif bileşenler, asitler içerir ve böylelikle birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır." dedi.