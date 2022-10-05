Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Sadettin Deneri, Ahmet Oğuzhan Ünal
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Emre Batur, Metin Toy, Gökhan Gökgöz, Halit Kurtuluş, Radke, Bahov (Caner Ergül, Berk Dilmenler, Emre Berat Fırat, Halil Dolaşık, Fatih Cihan)
Fenerbahçe HDI Sigorta: Ferreira, Hasan Sıkar, Marouflakrani, Louati, Vahit Emre Savaş, Kaan Gürbüz (Hasan Yeşilbudak, Burak Mert, İzzet Ünver, Ahmet Tümer, Oğuzhan Tarakçı, Arda Bostan)
Setler: 17-25, 18-25, 26-24, 27-25, 14-16
Süre: 144 dakika (23, 25, 37, 35, 24)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti.
- Bursa Büyükşehir Belediyespor: 2 - Fenerbahçe HDI Sigorta: 3
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz