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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

05.10.2022 20:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa Büyükşehir Belediyespor: 2 - Fenerbahçe HDI Sigorta: 3

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Sadettin Deneri, Ahmet Oğuzhan Ünal

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Emre Batur, Metin Toy, Gökhan Gökgöz, Halit Kurtuluş, Radke, Bahov (Caner Ergül, Berk Dilmenler, Emre Berat Fırat, Halil Dolaşık, Fatih Cihan)

Fenerbahçe HDI Sigorta: Ferreira, Hasan Sıkar, Marouflakrani, Louati, Vahit Emre Savaş, Kaan Gürbüz (Hasan Yeşilbudak, Burak Mert, İzzet Ünver, Ahmet Tümer, Oğuzhan Tarakçı, Arda Bostan)

Setler: 17-25, 18-25, 26-24, 27-25, 14-16

Süre: 144 dakika (23, 25, 37, 35, 24)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti.

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

- Bursa Büyükşehir Belediyespor: 2 - Fenerbahçe HDI Sigorta: 3

Bursa Büyükşehir Belediyespor - Fenerbahçe HDI Sigorta

Bursa Büyükşehir Belediyespor - Fenerbahçe HDI Sigorta

Bursa Büyükşehir Belediyespor - Fenerbahçe HDI Sigorta

Bursa Büyükşehir Belediyespor - Fenerbahçe HDI Sigorta

Bursa Büyükşehir Belediyespor - Fenerbahçe HDI Sigorta

Bursa Büyükşehir Belediyespor - Fenerbahçe HDI Sigorta

Bursa Büyükşehir Belediyespor - Fenerbahçe HDI Sigorta

Bursa Büyükşehir Belediyespor - Fenerbahçe HDI Sigorta

Bursa Büyükşehir Belediyespor - Fenerbahçe HDI Sigorta

Bursa Büyükşehir Belediyespor - Fenerbahçe HDI Sigorta

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