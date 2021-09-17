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Voleybol: Hazırlık maçı

17.09.2021 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe HDI Sigorta: 3 - Arkasspor: 1

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Fenerbahçe HDI Sigorta, hazırlık maçında Arkasspor'u 3-1 mağlup etti.

Bursa Büyükşehir Belediyespor'un ev sahipliğini üstlendiği 3 takımlı turnuvanın ikinci gününde Fenerbahçe HDI Sigorta ile Arkasspor, Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe HDI Sigorta, mücadelenin ilk setini rakibine 25-19 kaybetse de diğer setleri 27-25, 25-22 ve 26-24'lük setlerle kazandı ve maçtan 3-1 galip ayrıldı.

Turnuvanın son gününde yarın saat 14.00'te Bursa Büyükşehir Belediyespor-Arkasspor karşılaşması oynanacak.

Voleybol: Hazırlık maçı

- Fenerbahçe HDI Sigorta: 3 - Arkasspor: 1

Fenerbahçe HDI Sigorta - Arkasspor

Fenerbahçe HDI Sigorta - Arkasspor

Fenerbahçe HDI Sigorta - Arkasspor

Fenerbahçe HDI Sigorta - Arkasspor

Fenerbahçe HDI Sigorta - Arkasspor

Fenerbahçe HDI Sigorta - Arkasspor

Fenerbahçe HDI Sigorta - Arkasspor

Fenerbahçe HDI Sigorta - Arkasspor
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