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Vücudu baştan aşağı yeniliyor: Kanserden koruyor, kolesterolü düşüyor! Kuşburnu faydaları

05.10.2022 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıklıkla tükettiğimiz yiyecekler sağlığımızı tehlikeye atarken pek ilgi görmeyenler sağlık için etkili sonuçlar sağlayabiliyor. Kuşburnu da bu faydası pek bilinmeyen ancak şifa dağıtan gıdalar arasında yer alıyor. Kanserden, kolesterole, şekere kadar çok tehlikeli hastalıklara karşı etki sağlayan kuşburnunun faydalarını öğrenmek istiyorsanız aşağıya göz atabilirsiniz.

Bitki çayları kış aylarında çok daha fazla içilmeye başlıyor. Gripten, nezleden korunmak ve boğazı yumuşatmak için içilen bitki çayları denildiğinde kuşburnu akla gelen etkili çaylardan oluyor. Ancak kuşburnunu diğer bitki çaylarından ayıran özelliği sadece grip ve nezle için değil birçok hastalık için çok faydalı olması. Toplumumuzda yeteri kadar içilmeyen kuşburnu çayını faydalarını duyduktan içmek isteyebilirsiniz. Ancak belirli bir hastalığınız varsa kuşburnu çayını düzenli olarak kullanmadan önce doktora danışmanız gerekiyor.

KUŞBURNU FAYDALARI

SOLUNUM HASTALIKLARINA ETKİLİ SONUÇLAR SAĞLIYOR

SOLUNUM HASTALIKLARINA ETKİLİ SONUÇLAR SAĞLIYOR
Kuşburnunun içinde bolca C vitamini bulunduğundan, bu vitamin grip, nezle, bitmek bilmeyen öksürük, burun tıkanıklığı, hatta astım, bronşit, nefes darlığı gibi birçok solunum yolu hastalığı ya da kış rahatsızlığında oldukça etkili.

YÜKSEK KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜYOR

YÜKSEK KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜYOR
Kuşburnu, içerdiği yararlı maddeler sayesinde kötü kolesterolün de karşısında durabiliyor. Kolesterol seviyesinin dengelenmesinde önemli roller oynayan kuşburnunu böyle bir amaçla kullanacaksanız mutlaka öncesinde doktorunuza danışmanızda fayda var, bizden söylemesi.

ÖDEM SÖKTÜRÜYOR

ÖDEM SÖKTÜRÜYOR
Kuşburnu, güçlü antioksidan özellikler gösteren bir besin olduğundan ödem söktürücü, şişlik giderici bir etki oluşturmayı da başarıyor. Böyle bir sorunu olanlara günde 1 su bardağı kuşburnu çayı öneriliyor.

KANSERE KARŞI KORUYOR

KANSERE KARŞI KORUYOR
Kuşburnunun bu antioksidan özellikleri sadece grip, nezle gibi nispeten daha kolay anlatılabilir olarak bildiğimiz hastalıklarda değil, kanser gibi çok daha ciddi rahatsızlıklarda da etkili olabiliyor. Kanserli hücrelerin oluşumunu engellediği gibi var olan zararlı hücrelerin yayılıp çoğalmasının da elinden geldiğince önüne geçiyor.

İLTİHAPLI BÖLGELERİ DAHA HIZLI İYİLEŞTİRİYOR

İLTİHAPLI BÖLGELERİ DAHA HIZLI İYİLEŞTİRİYOR
Antioksidan etkisi sayesinde vücuttan serbest radikalleri uzaklaştıran kuşburnu, aynı zamanda iltihaplı bölgelerin daha hızlı iyileşmesine de yardım ediyor. Eklem iltihaplanmalarında dahi olumlu etkilerde bulunduğu söyleniyor.
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