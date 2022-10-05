Vücudu baştan aşağı yeniliyor: Kanserden koruyor, kolesterolü düşüyor! Kuşburnu faydaları

Bitki çayları kış aylarında çok daha fazla içilmeye başlıyor. Gripten, nezleden korunmak ve boğazı yumuşatmak için içilen bitki çayları denildiğinde kuşburnu akla gelen etkili çaylardan oluyor. Ancak kuşburnunu diğer bitki çaylarından ayıran özelliği sadece grip ve nezle için değil birçok hastalık için çok faydalı olması. Toplumumuzda yeteri kadar içilmeyen kuşburnu çayını faydalarını duyduktan içmek isteyebilirsiniz. Ancak belirli bir hastalığınız varsa kuşburnu çayını düzenli olarak kullanmadan önce doktora danışmanız gerekiyor.

KUŞBURNU FAYDALARI

SOLUNUM HASTALIKLARINA ETKİLİ SONUÇLAR SAĞLIYOR Kuşburnunun içinde bolca C vitamini bulunduğundan, bu vitamin grip, nezle, bitmek bilmeyen öksürük, burun tıkanıklığı, hatta astım, bronşit, nefes darlığı gibi birçok solunum yolu hastalığı ya da kış rahatsızlığında oldukça etkili.

YÜKSEK KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜYOR Kuşburnu, içerdiği yararlı maddeler sayesinde kötü kolesterolün de karşısında durabiliyor. Kolesterol seviyesinin dengelenmesinde önemli roller oynayan kuşburnunu böyle bir amaçla kullanacaksanız mutlaka öncesinde doktorunuza danışmanızda fayda var, bizden söylemesi.

ÖDEM SÖKTÜRÜYOR Kuşburnu, güçlü antioksidan özellikler gösteren bir besin olduğundan ödem söktürücü, şişlik giderici bir etki oluşturmayı da başarıyor. Böyle bir sorunu olanlara günde 1 su bardağı kuşburnu çayı öneriliyor.

KANSERE KARŞI KORUYOR Kuşburnunun bu antioksidan özellikleri sadece grip, nezle gibi nispeten daha kolay anlatılabilir olarak bildiğimiz hastalıklarda değil, kanser gibi çok daha ciddi rahatsızlıklarda da etkili olabiliyor. Kanserli hücrelerin oluşumunu engellediği gibi var olan zararlı hücrelerin yayılıp çoğalmasının da elinden geldiğince önüne geçiyor.