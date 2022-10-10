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Vücut kokunuz sağlığınız hakkında uyarıyor! Dört ölümcül hastalığın belirtisi

10.10.2022 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vücut kokuları kişiden kişiye göre değişiyor. Herkes terliyor ancak bazı kişiler çok daha uzun süre kokmazken bazıları duştan çıktığı an kokmaya başlıyor. Genellikle önemsiz görülen vücut kokuları hem kişinin sağlığını hem de çevresini etkiliyor. Araştırmalar vücut kokularının ölümcül hastalıklar hakkında uyardığı belirtiyor.

Vücut kokuları yaz döneminde artış gösterse de her mevsim görülebiliyor. Özellikle toplu alanlarda oldukça rahatsız edici durumlara yol açan bu problem kokan kişi tarafından pek fazla fark edilmiyor. Vücut kokuları genellikle uzun süre duş almamak, yağlı ve baharatlı beslenmek, kirli kıyafetleri tekrardan kullanmak gibi nedenlerden kaynaklansa da altında çok ciddi sağlık sorunları da yatabiliyor.

BAKTERİLER TERİN KOKMASINA NEDEN OLUYOR

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Dr Sophie Newton şöyle diyor: "Vücut kokusu, genellikle ergenlik döneminde androjen adı verilen yükselen hormonlarla başlayan, teri asitlere dönüştüren cildinizdeki bakterilerin neden olduğu hoş olmayan bir kokudur. Terin kendisi kokmaz ve sıcaklığın düzenlenmesine yardımcı olmak gibi önemli bir görevi vardır, ancak bakteriler onu üreme alanı olarak kullanabilir ve koku o zaman oluşur."

KÖTÜ VÜCUT KOKUSU HANGİ HASTALIKLARIN BELİRTİSİ?

FAZLA KİLOLU OLMAK

FAZLA KİLOLU OLMAK
Dr Sophie'ye göre aşırı kilolu kişilerin kötü kokuya sahip olma olasılığı "daha yüksek". Fazla kilolu veya obez olan kişilerin derilerinde bakteriler için üreme alanı olan kıvrımlar olabilir. Daha önce yapılan bir araştırma, aşırı kilolu kişilerin daha zayıf insanlara kıyasla koku alma duyusunun daha zayıf olduğunu buldu.Bu, daha iri olan insanların kötü koktuklarını fark etme olasılıklarının daha düşük olduğunu gösteriyor.

DİYABET

DİYABET
Dr Sophie, " Diyabeti olanlar , bazen daha meyveli bir koku yayan vücut kokusuna sahip olabilirler" diye açıklıyor. Diyabetiniz varsa, vücut kokusundaki değişiklik diyabetle ilişkili ketoasidozun bir işareti olabilir. DKA olarak da bilinen diyabetik ketoasidoz, vücutta ciddi insülin eksikliği olduğunda ortaya çıkar. Bu, vücudun enerji için şekeri kullanamayacağı ve bunun yerine yağ kullanmaya başladığı anlamına gelir. Yüksek keton seviyeleri kanınızın asidik olmasına ve vücut kokunuzun tatlı olmasına neden olur.

KARACİĞER HASTALIĞI

KARACİĞER HASTALIĞI
Dr Sophie, karaciğer hastalığı olan kişilerin kötü koku yayabileceğini söylüyor. Hastalar aşırı terleme ve çürük yumurtaya benzeyen kötü kokulu bir koku yaşayabilirler.

BÖBREK HASTALIĞI

BÖBREK HASTALIĞI
İleri derecede kronik böbrek hastalığı olan kişilerde amonyağa benzeyen vücut kokusu olabilir. Bunun nedeni vücutta biriken toksindir.

KÖTÜ VÜCUT KOKUSU NASIL GEÇER?

KÖTÜ VÜCUT KOKUSU NASIL GEÇER?
Dr Sophie, "Ciltteki fazla bakterileri öldürmek için her gün banyo yapın veya duş alın" diye açıklıyor. Ayrıca sadece kokuyu maskeleyen bir deodorant yerine terlemeyi önleyici bir madde kullanmanızı önerir. “Terleme önleyici ürünler aşırı terlemeyi azaltır” diyor. Cildinizin nefes almasına izin veren ve terinizin kokmasına neden olabilecek temiz ve doğal kıyafetler giyin, baharatlı yiyecekleri sınırlayın.
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