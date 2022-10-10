Vücut kokunuz sağlığınız hakkında uyarıyor! Dört ölümcül hastalığın belirtisi

Vücut kokuları yaz döneminde artış gösterse de her mevsim görülebiliyor. Özellikle toplu alanlarda oldukça rahatsız edici durumlara yol açan bu problem kokan kişi tarafından pek fazla fark edilmiyor. Vücut kokuları genellikle uzun süre duş almamak, yağlı ve baharatlı beslenmek, kirli kıyafetleri tekrardan kullanmak gibi nedenlerden kaynaklansa da altında çok ciddi sağlık sorunları da yatabiliyor.

BAKTERİLER TERİN KOKMASINA NEDEN OLUYOR

Dr Sophie Newton şöyle diyor: "Vücut kokusu, genellikle ergenlik döneminde androjen adı verilen yükselen hormonlarla başlayan, teri asitlere dönüştüren cildinizdeki bakterilerin neden olduğu hoş olmayan bir kokudur. Terin kendisi kokmaz ve sıcaklığın düzenlenmesine yardımcı olmak gibi önemli bir görevi vardır, ancak bakteriler onu üreme alanı olarak kullanabilir ve koku o zaman oluşur."