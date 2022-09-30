Vücut kokusu sadece çevrenizi değil sağlığınızı da etkiliyor! Diyabet ve böbrek hastalığı hakkında uyarı veriyor

Ter kokusunu bastırmak için genellikle deodorant kullanılıyor. Ancak bu temiz vücuda sıkılmayan deodorant daha kötü bir kokuya neden olabiliyor. Ter kokusu bir süre sonra vücut kokusu haline geliyor. Baskın kokular bu kokuya sahip kişilerin sosyal iletişiminin bozulmasına dahi yol açabiliyor. Ter kokusu birçok nedenden kaynaklanıyor. Genellikle sıcak havalar, baharatlı yiyecekler, stres, hormonal bozukluklar gibi nedenlerden kaynaklanan ter kokusu diyabet, böbrek hastalıkları gibi ciddi hastalıkların belirtisi de olabilir.

VÜCUT KOKULARININ TEHLİKELERİ

DIŞARI ÇIKMAKTAN UTANIYORLAR Bir anket, vücut kokusunun her 10 kişiden dördünü sosyal çevreden geri tuttuğunu iddia etti. 2019 anketinde 2.000 İngiliz yetişkine kendi vücut kokuları hakkındaki hisleri soruldu ve %30'u kötü kokmaktan korktukları için biriyle konuşmaktan kaçındıklarını söyledi. Vücut kokusuna egzersiz veya sıcak hava gibi birçok şey neden olabilir - ancak aynı zamanda altta yatan bir sağlık durumuna da işaret edebilir.

DİYABET Bir kişinin hücreleri glikozdan enerjiden mahrum kaldığında, bunun yerine yağ yakmaya başlarlar. Bu yağ yakma işlemi, karaciğer tarafından üretilen bir asit türü olan keton adı verilen bir yan ürün oluşturur. Ketonlar, bir kişinin nefesiyle kokan asetona benzer bir koku üretme eğilimindedir.

KARACİĞER HASTALIĞI Fetor hepatikus olarak bilinen ciddi bir karaciğer hastalığına sahip olmak, kişinin kötü kokmasına neden olabilir. Bu kokunun hem nefeste hem de kişinin idrarında belirgin olan tatlı ve küflü bir kokuya benzediği söylenir.

BÖBREK HASTALIĞI Medical News Today, "Bazen vücut kokusu böbrek hastalığının bir belirtisi olabilir, bu da böbreklerin hasar gördüğü ve kanı gerektiği gibi filtreleyemediği anlamına gelir" diyor. Böbrek hastalığı, idrardaki kimyasalların konsantre hale gelmesine ve amonyak benzeri bir kokuya neden olmasına neden olur. Böbrek fonksiyon bozukluğu ayrıca idrarda yüksek bakteri ve protein seviyelerine neden olabilir ve bu da kötü amonyak kokusuna katkıda bulunur.