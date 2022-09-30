HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Vücut kokusu sadece çevrenizi değil sağlığınızı da etkiliyor! Diyabet ve böbrek hastalığı hakkında uyarı veriyor

Vücut kokusu sadece çevrenizi değil sağlığınızı da etkiliyor! Diyabet ve böbrek hastalığı hakkında uyarı veriyor

30.09.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnsanların vücut kokuları yediklerine ve giydikleri kıyafetlere göre değişim gösteriyor. Bazı kişiler oldukça fazla terlediği için ağır kokabiliyor. Ter kokusu hem kişiyi hem de çevresini etkisi altına alıyor. Ancak yarattığı problemler bununla bitmiyor. Vücut kokusu çeşitli hastalıklardan kaynaklanıyor olabiliyor.

Ter kokusunu bastırmak için genellikle deodorant kullanılıyor. Ancak bu temiz vücuda sıkılmayan deodorant daha kötü bir kokuya neden olabiliyor. Ter kokusu bir süre sonra vücut kokusu haline geliyor. Baskın kokular bu kokuya sahip kişilerin sosyal iletişiminin bozulmasına dahi yol açabiliyor. Ter kokusu birçok nedenden kaynaklanıyor. Genellikle sıcak havalar, baharatlı yiyecekler, stres, hormonal bozukluklar gibi nedenlerden kaynaklanan ter kokusu diyabet, böbrek hastalıkları gibi ciddi hastalıkların belirtisi de olabilir.

VÜCUT KOKULARININ TEHLİKELERİ

DIŞARI ÇIKMAKTAN UTANIYORLAR

DIŞARI ÇIKMAKTAN UTANIYORLAR
Bir anket, vücut kokusunun her 10 kişiden dördünü sosyal çevreden geri tuttuğunu iddia etti. 2019 anketinde 2.000 İngiliz yetişkine kendi vücut kokuları hakkındaki hisleri soruldu ve %30'u kötü kokmaktan korktukları için biriyle konuşmaktan kaçındıklarını söyledi. Vücut kokusuna egzersiz veya sıcak hava gibi birçok şey neden olabilir - ancak aynı zamanda altta yatan bir sağlık durumuna da işaret edebilir.

DİYABET

DİYABET
Bir kişinin hücreleri glikozdan enerjiden mahrum kaldığında, bunun yerine yağ yakmaya başlarlar. Bu yağ yakma işlemi, karaciğer tarafından üretilen bir asit türü olan keton adı verilen bir yan ürün oluşturur. Ketonlar, bir kişinin nefesiyle kokan asetona benzer bir koku üretme eğilimindedir.

KARACİĞER HASTALIĞI

KARACİĞER HASTALIĞI
Fetor hepatikus olarak bilinen ciddi bir karaciğer hastalığına sahip olmak, kişinin kötü kokmasına neden olabilir. Bu kokunun hem nefeste hem de kişinin idrarında belirgin olan tatlı ve küflü bir kokuya benzediği söylenir.

BÖBREK HASTALIĞI

BÖBREK HASTALIĞI
Medical News Today, "Bazen vücut kokusu böbrek hastalığının bir belirtisi olabilir, bu da böbreklerin hasar gördüğü ve kanı gerektiği gibi filtreleyemediği anlamına gelir" diyor. Böbrek hastalığı, idrardaki kimyasalların konsantre hale gelmesine ve amonyak benzeri bir kokuya neden olmasına neden olur. Böbrek fonksiyon bozukluğu ayrıca idrarda yüksek bakteri ve protein seviyelerine neden olabilir ve bu da kötü amonyak kokusuna katkıda bulunur.

VÜCUT KOKUSUNU ÖNLEMEK İÇİN

VÜCUT KOKUSUNU ÖNLEMEK İÇİN
Her gün banyo yapın veya duş alın. Giysilerinizi düzenli olarak yıkayın ve temiz olanlardan emin olun. Gözeneklerinizden sızabilecek güçlü kokulu gıdalardan kaçınmaya çalışın. Unutmayın, deodorantlar terlemeyi engellemez. Esas olarak cildinizdeki vücut kokusunu maskeliyorlar. Koltuk altlarınızı kuru tutun. Bakteriler vücudun kuru bölgelerinde üremekte zorlanırlar. Koltuk altlarınızı düzenli olarak tıraş etmek de bakteri birikimini önlemeye yardımcı olur ve ter ile kokuyu azaltabilir.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
diyabet Karaciğer‎ ter kokusu Deodorant böbrek böbrek hastalıkları diyabet belirtileri karaciğer hastalığı belirtileri koku vücut
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yeni transfer geldiği gibi gidiyor! Bavulu hazır...

Yeni transfer geldiği gibi gidiyor! Bavulu hazır...

Erkekler iyice çıldırdı! Askere gitmemek için bunu da yaptılar

Erkekler iyice çıldırdı! Askere gitmemek için bunu da yaptılar

Federasyon uyardı! Artık o belge olmadan çalışamayacaklar

Federasyon uyardı! Artık o belge olmadan çalışamayacaklar

Gece yarısı peş peşe paylaşımlar! CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sert sözlerine Bakan Soylu'dan aynı sertlikte yanıt

Gece yarısı peş peşe paylaşımlar! CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sert sözlerine Bakan Soylu'dan aynı sertlikte yanıt

Dünyanın konuştuğu imza gece yarısı geldi!

Dünyanın konuştuğu imza gece yarısı geldi!

Ünlü isim paylaştı: Yüzü parçalandı!

Ünlü isim paylaştı: Yüzü parçalandı!

İlginizi Çekebilir

Annelerin herkesten sakladığı sır: Çorbaya bir kaşık ekleyin...

Annelerin herkesten sakladığı sır: Çorbaya bir kaşık ekleyin...

Sakın işleri hafife almayın!

Sakın işleri hafife almayın!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Zararını tahmin edemezsiniz! Ölüme götürüyor

Zararını tahmin edemezsiniz! Ölüme götürüyor

Mia Khalifa Paris'i 'sütyensiz' gezdi! Gönderileri olay oldu

Mia Khalifa Paris'i 'sütyensiz' gezdi! Gönderileri olay oldu

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.