Wanda Nara Icardi'nin formasıyla klip çektiği klip olay oldu! Sosyal medya onu konuşuyor

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, şarkıcılığa ikinci single’ıyla devam ediyor. Bad Bitch isimli şarkısının ardından televizyon sunucusu Nara Portekizce seslendirdiği ‘O Bicho Vai Pegar’ isimli şarkısının klibiyle ortalığı karıştırdı.

ICARDI FORMASIYLA KLİP ÇEKTİ

Klibinde Neymar Junior’un Brezilya milli takım forması ve Galatasaray’ın yıldız ismi aynı zamanda eşi Icardi’nin sadece bir kere forma giyebildiği Arjantin milli takım formasını giyerek kamera karşısına geçti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Tanga bikinisiyle havuzda çekilen klibi sosyal medyada kısa sürede ilgi çekti.

