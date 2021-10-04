Whatsapp, Facebook ve Instagram çöktü mü? Whatsapp, Facebook ve Instagram'a neden girilmiyor?

Whatsapp, Facebook ve Instagram gibi uygulamalara her geçen gün yeni kullanıcılar dahil oluyor. Hemen hemen herkesin telefonunda yüklü olan bu üç uygulama, Whatsapp, Facebook ve Instagram'a giriş yapılamıyor. Konuya ilişkin sosyal medyada binlerce tweet atıldı. Kullanıcılar söz konusu uygulamanın çöküp çökmediğine ilişkin bilgi sahibi olmaya çalışıyor.
WHATSAPP, FACEBOOK VE INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?
Whatsapp, Facebook ve Instagram kullanıcıları uygulamalara giriş yapamıyor. Söz konusu uygulamalar hata vermeye başladı.
Bunun üzerine sosyal medya kullanıcıları Twitter'a yöneldi ve kısa sürede Twitter üzerinden konuya ilişkin binlerce paylaşım yapıldı.
Whatsapp, Facebook ve Instagram'ın çöküp çökmediğine ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.
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