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Whatsapp, Facebook ve Instagram çöktü mü? Whatsapp, Facebook ve Instagram'a neden girilmiyor?

04.10.2021 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kullanıcılar, dünyanın en çok kullanılan uygulamalarından olan Whatsapp, Facebook ve Instagram'a giriş yapamıyor. Milyonlarca kullanıcıya sahip Whatsapp, Facebook ve Instagram'a giriş yapamayan kullanıcılar sosyal medyada tepkilerini dile getirerek durumun nedenini sorgulamaya başladılar.

Whatsapp, Facebook ve Instagram gibi uygulamalara her geçen gün yeni kullanıcılar dahil oluyor. Hemen hemen herkesin telefonunda yüklü olan bu üç uygulama, Whatsapp, Facebook ve Instagram'a giriş yapılamıyor. Konuya ilişkin sosyal medyada binlerce tweet atıldı. Kullanıcılar söz konusu uygulamanın çöküp çökmediğine ilişkin bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

WHATSAPP, FACEBOOK VE INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Whatsapp, Facebook ve Instagram kullanıcıları uygulamalara giriş yapamıyor. Söz konusu uygulamalar hata vermeye başladı.
Bunun üzerine sosyal medya kullanıcıları Twitter'a yöneldi ve kısa sürede Twitter üzerinden konuya ilişkin binlerce paylaşım yapıldı.
Whatsapp, Facebook ve Instagram'ın çöküp çökmediğine ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.
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Anahtar Kelimeler:
facebook whatsapp Instagram
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