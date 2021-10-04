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Whatsapp nasıl düzelir? Whatsapp sıkıntısı nedir? WP nasıl düzelecek?

04.10.2021 23:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hemen hemen herkesin telefonunda yer alan uygulamaların başında gelen Whatsapp'a 4 Ekim saat 18.30 itibarıyla giriş yapılamıyor. Dünya çapında milyonlarca kullanıcı sorunun nedenlerine ilişkin açıklama yapılmasını merakla bekliyor. Whatsapp'ın yanında Instagram ve Facebook uygulamalarında da global çapta sorun yaşanıyor.

Milyonlarca kişinin en çok kullandığı uygulamaların başında gelen Whatsapp, Instagram ve Facebook'a erişilemiyor. Kullanıcılar, Whatsapp'ın ne zaman düzeleceğini merak ediyor. Konuya ilişkin Whatsapp, Instagram ve Twitter tarafından açıklama yapıldı. İşte merak edilenler...

WHATSAPP NASIL DÜZELİR?

Whatsapp, Instagram ve Facebook'a 4 Ekim saat 18.30 itibarıyla giriş yapamayan kullanıcılar Twitter'da tepkilerini dile getirdi. Milyonlarca kullanıcı sosyal medya sorunun ne zaman giderileceğini beklerken Whatsapp, Facebook ve Instagram tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Sosyal medyaya giriş yapmaya çalışan kullanıcılar internet bağlantınızı kontrol edin ve 5xx server error sorunu ile karşı karşıya kalıyor.

WHATSAPP'TAN AÇIKLAMA!

WHATSAPP'TAN AÇIKLAMA!
Whatsapp, soruna ilişkin açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada, ''Konuyla ilgili WhatsApp'tan yapılan açıklamada, "Bazı kişilerin şu anda WhatsApp ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede buraya bir güncelleme göndereceğiz. Sabrınız için teşekkürler" ifadeleri kullanıldı.
Twitter'dan açıklama yapan Facebook, “Yaşanan sorunun farkındayız, en kısa sürede her şeyi normale döndürmek için çalışıyoruz.” sözlerini sarf etti.
Instagram ise sorunla ilgili, ''Instagram ve arkadaşları şu anda biraz zor zamanlar geçiriyor, Bunları kullanırken sorun yaşıyor olabilirsiniz. Bizimle kalın, biz buradayız!'' ifadelerini belirtti.
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Anahtar Kelimeler:
facebook whatsapp Instagram
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