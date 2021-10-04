Whatsapp nasıl düzelir? Whatsapp sıkıntısı nedir? WP nasıl düzelecek?

Milyonlarca kişinin en çok kullandığı uygulamaların başında gelen Whatsapp, Instagram ve Facebook'a erişilemiyor. Kullanıcılar, Whatsapp'ın ne zaman düzeleceğini merak ediyor. Konuya ilişkin Whatsapp, Instagram ve Twitter tarafından açıklama yapıldı. İşte merak edilenler...

WHATSAPP NASIL DÜZELİR?

Whatsapp, Instagram ve Facebook'a 4 Ekim saat 18.30 itibarıyla giriş yapamayan kullanıcılar Twitter'da tepkilerini dile getirdi. Milyonlarca kullanıcı sosyal medya sorunun ne zaman giderileceğini beklerken Whatsapp, Facebook ve Instagram tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Sosyal medyaya giriş yapmaya çalışan kullanıcılar internet bağlantınızı kontrol edin ve 5xx server error sorunu ile karşı karşıya kalıyor.

WHATSAPP'TAN AÇIKLAMA! Whatsapp, soruna ilişkin açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada, ''Konuyla ilgili WhatsApp'tan yapılan açıklamada, "Bazı kişilerin şu anda WhatsApp ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede buraya bir güncelleme göndereceğiz. Sabrınız için teşekkürler" ifadeleri kullanıldı.

Twitter'dan açıklama yapan Facebook, “Yaşanan sorunun farkındayız, en kısa sürede her şeyi normale döndürmek için çalışıyoruz.” sözlerini sarf etti.