Wirtanen enkazı adım adım yaklaşıyor! Uzmanlar uyardı: "Yeni bir meteor yağmuru başlatabilir!"

Paris Gözlemevi başta olmak üzere birçok bilim insanı, Güneş çevresindeki yörüngesini 5,4 yılda tamamlayan 46P/Wirtanen adlı kuyrukluyıldızın enkazının Dünya atmosferine girdiğinde bir meteor yağmurunun gerçekleşebileceğini belirtti.
Konuya ilişkin çalışma ArXiv'de yayımlandı. Wirtanen enkazına ilişkin araştırma yapan bilim insanları, "Sonuçlar 12 Aralık 2023'te, Türkiye Saati'yle 11:00 ile 15:30 arasında olası bir karşılaşmayı gösteriyor. Meteor yağmurunun yoğunluk seviyesi, geçmişte rapor edilen yağmurların olmaması nedeniyle hayli belirsiz" ifadelerini kullandı.
Meteor yağmurunun en uygun Doğu Avustralya, Yeni Zelanda ve Okyanusya gözlemlenmesi bekleniyor.
46P/Wirtanen kuyrukluyıldızı 1948 yılının Ocak ayında keşfedildi. Bilim insanları, 46P/Wirtanen kuyrukluyıldızı çapının 1,4 km'ye yakın olduğunu düşünüyor.
Bu kuyrukluyıldız, Dünya'ya yakın bir yıldız kategorisinde yani potansiyel olarak bir meteor yağmurunun ana gövdesi olabilir.
Yeni çalışmada, araştırmacılar kuyrukluyıldızın yörüngesinin geçmiş yörünge evrimini simüle etti ve kuyrukluyıldızla Dünya arasındaki muhtemel bir karşılaşmada, parçacıklarından oluşan akıntının meteor yağmurunu tetikleyebileceğini buldular. Bilim insanlarına göre; meteor yağmuru, kuyrukluyıldızın büyük parçacıklarının dağılımına ilişkin kısıtlamalar getirebilİr. Bu nedenle bilim insanları gözlem konusunda "muazzam bir bilimsel ilgi" olacağı konusunda hemfikir.