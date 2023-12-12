Wirtanen enkazı adım adım yaklaşıyor! Uzmanlar uyardı: "Yeni bir meteor yağmuru başlatabilir!"

Yeni çalışmada, araştırmacılar kuyrukluyıldızın yörüngesinin geçmiş yörünge evrimini simüle etti ve kuyrukluyıldızla Dünya arasındaki muhtemel bir karşılaşmada, parçacıklarından oluşan akıntının meteor yağmurunu tetikleyebileceğini buldular. Bilim insanlarına göre; meteor yağmuru, kuyrukluyıldızın büyük parçacıklarının dağılımına ilişkin kısıtlamalar getirebilİr. Bu nedenle bilim insanları gözlem konusunda "muazzam bir bilimsel ilgi" olacağı konusunda hemfikir.