X-ray cihazından geçirince ne olduğunu anladılar... Beslenmesi yasak maymun otobüs terminalinde yakalandı!

GELEN OTOBÜSÜ KAÇIRINCA YAKALANDI

Bir süre sonra M.K., emanet odasına gelip koliyi almak istedi. Ankara'dan gelen ve perondan ayrılan otobüsün geliş saatini karıştırınca kolinin emanete bırakıldığını düşünen M.K. hakkında, Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve Doğa Koruma ekipleri tarafından tutanak hazırlandı.