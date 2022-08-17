HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Xiaomi'nin ilk insansı robotu görücüye çıktı! Ona "CyberOne" diyorlar: İnsan duygularını algılayabiliyor

Xiaomi'nin ilk insansı robotu görücüye çıktı! Ona "CyberOne" diyorlar: İnsan duygularını algılayabiliyor

17.08.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Xiaomi'nin ilk insansı robotu CyberOne, geçtiğimiz günlerde Pekin'de düzenlenen şirket etkinliğinde görücüye çıktı. Xiaomi, gelişmiş kol ve bacaklarla donatılan 177 cm boyundaki Xiaomi CyberOne'ın 45 insan duygusunu algılayabildiği iddiasında bulundu. Şirket, geçen yıl dört ayaklı robot köpek Cyberdog'u görücüye çıkarmıştı. CyberOne'ın en büyük rakibi yaklaşık 1 ay sonra Tesla'dan gelecek. Onun adı ise Optimus.

İnsansı robot çalışması yapan birçok şirket var. Bu şirketlerden biri olan Xiaomi, ilk insansı robotu CyberOne'ı 11 Ağustos'ta Pekin'de düzenlediği yeni ürün lansman etkinliğinde kamuoyunun karşısına çıkardı. Xiaomi, Geçen yıl dört ayaklı robot Cyberdog'u tanıtmıştı.

İŞTE XIAOMI'NİN İLK İNSANSI ROBOTU CYBERONE

Xiaomi'nin Cyber serisinin en yeni üyesi olan CyberOne, gelişmiş kol ve bacaklar ile donatılmış. Robot, 300 Nm'ye kadar maksimum torka ulaşıyor. CyberOne ile, insan duygularını algılama yeteneği, gelişmiş görme yetenekleri ve bir dizi diğer gelişmiş teknolojinin yanı sıra gerçek dünyanın sanal dünyada üç boyutlu olarak yaratmasına olanak tanıyan özellik de gösterildi.
CyberOne, 177 cm boyunda, 52 kg ağırlığında ve 168 cm kol açıklığına sahip. Robot, 21 dereceye kadar hareket serbestliğini destekliyor ve her bir serbestlik derecesi için 0,5 ms'lik gerçek zamanlı yanıt hızına ulaşıyor. Şirkete göre bu da insan hareketlerini tam olarak simüle etmesine imkan sağlıyor.
CyberOne, alanı 3 boyutlu olarak algılamasının yanı sıra, bireyleri, jestleri ve ifadeleri tanımasına izin veren bir yapay zeka etkileşim algoritması ile donatılmış. Robot, 85 tür çevresel sesi ve 45 insan duygusunu algılayabiliyor. CyberOne'ın mutluluğu algılayabileceği ve hatta kullanıcıyı üzüntü zamanlarında rahatlatabileceği söyleniyor.

PEKİ YA FİYATI?

PEKİ YA FİYATI?
Xiaomi Group Kurucusu, Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Lei Jun, Xiaomi CyberOne'ın fiyatının muhtemelen 600.000 ila 700.000 yuan (yaklaşık 89.100 ila 104.000 dolar) aralığında olacağını söylese de, robotun kesin fiyatı belirsizliğini koruyor.
Lei Jun, “Akıllı robotların gelecekte kesinlikle insanların yaşamlarının bir parçası olacağını düşünüyoruz” dedi.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Xiaomi Tesla robot
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Güldür Güldür'de flaş veda! Sevilen oyuncu kadrodan ayrılıyor

Güldür Güldür'de flaş veda! Sevilen oyuncu kadrodan ayrılıyor

Tüp bebek merkezinde skandal! İhbarla ortaya çıktı! Kızları...

Tüp bebek merkezinde skandal! İhbarla ortaya çıktı! Kızları...

Motorin zammı ikinci kez ‘iptal’

Motorin zammı ikinci kez ‘iptal’

Suriye sınırındaki Karkamış'ta camilerden yapılan anons ile ilgili açıklama! Soruşturma başlatıldı

Suriye sınırındaki Karkamış'ta camilerden yapılan anons ile ilgili açıklama! Soruşturma başlatıldı

Kılıçdaroğlu tek başına gitti, korumaları dahi içeri alınmadı…

Kılıçdaroğlu tek başına gitti, korumaları dahi içeri alınmadı…

Toplu tecavüze uğradı, ölü taklidi yaparak kurtuldu! 'Bilkis Bano' davasında yeni gelişme

Toplu tecavüze uğradı, ölü taklidi yaparak kurtuldu! 'Bilkis Bano' davasında yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

Her yerde satılıyor: Sahte parfümlerin içinden idrar çıktı

Her yerde satılıyor: Sahte parfümlerin içinden idrar çıktı

Hem sebebini hem şifasını açıkladı: Tüm ağrıların çaresi...

Hem sebebini hem şifasını açıkladı: Tüm ağrıların çaresi...

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Cinsel ilişkiyi imkânsız hale getirebilir!

Cinsel ilişkiyi imkânsız hale getirebilir!

Korkacak tek şey korkunun kendisi

Korkacak tek şey korkunun kendisi

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.