Xiaomi'nin ilk insansı robotu görücüye çıktı! Ona "CyberOne" diyorlar: İnsan duygularını algılayabiliyor

İnsansı robot çalışması yapan birçok şirket var. Bu şirketlerden biri olan Xiaomi, ilk insansı robotu CyberOne'ı 11 Ağustos'ta Pekin'de düzenlediği yeni ürün lansman etkinliğinde kamuoyunun karşısına çıkardı. Xiaomi, Geçen yıl dört ayaklı robot Cyberdog'u tanıtmıştı.

İŞTE XIAOMI'NİN İLK İNSANSI ROBOTU CYBERONE

Xiaomi'nin Cyber serisinin en yeni üyesi olan CyberOne, gelişmiş kol ve bacaklar ile donatılmış. Robot, 300 Nm'ye kadar maksimum torka ulaşıyor. CyberOne ile, insan duygularını algılama yeteneği, gelişmiş görme yetenekleri ve bir dizi diğer gelişmiş teknolojinin yanı sıra gerçek dünyanın sanal dünyada üç boyutlu olarak yaratmasına olanak tanıyan özellik de gösterildi.

CyberOne, 177 cm boyunda, 52 kg ağırlığında ve 168 cm kol açıklığına sahip. Robot, 21 dereceye kadar hareket serbestliğini destekliyor ve her bir serbestlik derecesi için 0,5 ms'lik gerçek zamanlı yanıt hızına ulaşıyor. Şirkete göre bu da insan hareketlerini tam olarak simüle etmesine imkan sağlıyor.

CyberOne, alanı 3 boyutlu olarak algılamasının yanı sıra, bireyleri, jestleri ve ifadeleri tanımasına izin veren bir yapay zeka etkileşim algoritması ile donatılmış. Robot, 85 tür çevresel sesi ve 45 insan duygusunu algılayabiliyor. CyberOne'ın mutluluğu algılayabileceği ve hatta kullanıcıyı üzüntü zamanlarında rahatlatabileceği söyleniyor.

PEKİ YA FİYATI? Xiaomi Group Kurucusu, Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Lei Jun, Xiaomi CyberOne'ın fiyatının muhtemelen 600.000 ila 700.000 yuan (yaklaşık 89.100 ila 104.000 dolar) aralığında olacağını söylese de, robotun kesin fiyatı belirsizliğini koruyor.