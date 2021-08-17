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Yahşi Batı filmi nerede ve ne zaman çekildi? Yahşi Batı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

17.08.2021 19:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cem Yılmaz'ın yazıp rol aldığı en komik filmlerinden biri olarak bilinen Yahşi Batı filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluşacak. Ömer Faruk Sorak’ın yönetmenliğini üstlendiği filmin çekim yeri ve zamanı da merak ediliyor. Peki Yahşi Batı filmi nerede ve ne zaman çekildi? Yahşi Batı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

Yahşi Batı filmi bu akşam televizyon ekranlarında yer alacak. Ömer Faruk Sorak’ın yönetmenliğini üstlendiği filmde Cem Yılmaz dışında Zafer Algöz, Demet Evgar ve Özkan Uğur gibi pek çok başarılı isim bulunuyor. Peki Yahşi Batı filmi nerede ve ne zaman çekildi?

YAHŞİ BATI FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Komedi ve fantastik türünde olan Yahşi Batı filmi televizyon ekranlarında izleyici ile buluşacak. Cem Yılmaz’ın yazdığı ve baş rolünde oynadığı filmin detayları izleyiciler tarafından merak ediliyor.
2010 senesinde gösterime girmiş olan Yahşi Batı'nın çekimleri, Kemerburgaz Madenler mevkii Çiftalan köyünde gerçekleştirilmiştir.

KONUSU NEDİR?

KONUSU NEDİR?
Filmde 19. yüzyıl'da özel bir görev kapsamında padişah tarafından Amerika'ya gönderilmiş olan iki Osmanlı yetkilisi Aziz Bey ve Lemi Bey trenle yaptıkları yolculuk esnasında yanlarında taşıdıkları değerli elması, treni durdurmuş olan haydutlara kaptırırlar. Ardından hem elması bulmak hem de çalınan paralarını toparlamak amacıyla para kazanmanın yollarını ararlar. İkili dönemin revaçta olan işlerinden birine atılacaklardır. Kasabalarda aranmakta olan azılı suçluluların peşine düşen ödül avcısı olan ikilinin maceralı yolculuğu yalnızca bunlarla sınırlı kalmayacaktır. İkili yaşadıkları kasabada başlarına türlü dertler de açarlar.

OYUNCULARI KİMLER?

OYUNCULARI KİMLER?
Cem Yılmaz: Aziz Bey Ozan Güven: Lemi Bey Zafer Algöz: LLoyd Özkan Uğur: Kızılkayalar Demet Evgar: Susan Van Dyke Mary Ann: Demet Tuncer Sheriff Murphy: Süleyman Turan Cansu Dere: Mary Lou Bünyamin Durgut: Atını Yıkatan Kovboy Yılmaz Köksal: Sheriff Ceko Johnny Lesh: Mehmet Ppolat
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Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz Zafer Algöz
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