MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu dergi çekimi için kamera karşısına geçti! İddialı pozlarına beğeni yağdı

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu dergi çekimi için kamera karşısına geçti! İddialı pozlarına beğeni yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
10.12.2024 10:01
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda hayat verdiği 'Seyran' karakteri ile adını geniş kitlelere duyuran Afra Saraçoğlu hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Her adımı olay olan ünlü isim son olarak bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti. Saraçoğlu'nun birbirinden iddialı karelerine kısa sürede beğeni yağdı.

Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Beril Pozam ve Gülçin Santırcıoğlu gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Seyran karakteri ile büyük beğeni toplayan Afra Saraçoğlu her adımıyla dikkat çekiyor.

SON POZLARI ÇOK BEĞENİLDİ

Dizide başrolü paylaştığı rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan ünlü isim özel hayatıyla da manşetlerden düşmüyor.
Her adımı adeta olay olan Afra Saraçoğlu son olarak bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti. Ünlü ismin birbirinden iddialı pozlarına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

YORUM YAĞDI

YORUM YAĞDI
Afra Saraçoğlu'na sosyal medyada; 'çok seksi görünüyor', 'yine harika yine çok güzel', 'hepsi birbirinden iddialı', 'ne yapsa yakışıyor' gibi yorumlar yapıldı.
Saraçoğlu, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen GQ Man of the Year 2024 gecesinde "Yılın Göz Alıcı Başarısı ödülü"nü almıştı.
Ünlü isim "Ben bu ödülü çalışan, üreten, yılmayan ne yaşarsa yaşasın kahkahası eksik olmayan, başarıları göz alıcı olmak yerine göz ardı edilen tüm kadınlar adına alıyorum" sözleriyle alkış toplamıştı.
Anahtar Kelimeler:
Afra Saraçoğlu yalı çapkını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gelmiş geçmiş en zengin sığınmacı Esad oldu! Tarih onu Rusya'ya kaçırdığı bu parayla hatırlayacak

Gelmiş geçmiş en zengin sığınmacı Esad oldu! Tarih onu Rusya'ya kaçırdığı bu parayla hatırlayacak

Van'da ortalık savaş alanına döndü! Araçlar birbirine çarparak durabildi: 2 ölü 15 yaralı

Van'da ortalık savaş alanına döndü! Araçlar birbirine çarparak durabildi: 2 ölü 15 yaralı

Korkunç görüntüler: Bir odada üst üste istiflenmiş 40 ceset!

Korkunç görüntüler: Bir odada üst üste istiflenmiş 40 ceset!

Asgari ücrette pazarlık günü! Saatler kala, 'denge' mesajı geldi

Asgari ücrette pazarlık günü! Saatler kala, 'denge' mesajı geldi

Kar ve dondurucu soğuklar geliyor! 3 bölge için sağanak uyarısı

Kar ve dondurucu soğuklar geliyor! 3 bölge için sağanak uyarısı

2013'te kapatılmıştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Suriyeliler için yeniden açıldı

2013'te kapatılmıştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Suriyeliler için yeniden açıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Yüz güldüren fiyatlarıyla günün en iyi fırsatlarını sizin için seçtik

Yüz güldüren fiyatlarıyla günün en iyi fırsatlarını sizin için seçtik

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

"Giydiğim ayakkabılar içinde en rahat ilk 3'e girer!"

"Giydiğim ayakkabılar içinde en rahat ilk 3'e girer!"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.