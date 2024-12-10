Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu dergi çekimi için kamera karşısına geçti! İddialı pozlarına beğeni yağdı

Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Beril Pozam ve Gülçin Santırcıoğlu gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Seyran karakteri ile büyük beğeni toplayan Afra Saraçoğlu her adımıyla dikkat çekiyor.

SON POZLARI ÇOK BEĞENİLDİ

Dizide başrolü paylaştığı rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan ünlü isim özel hayatıyla da manşetlerden düşmüyor.

Her adımı adeta olay olan Afra Saraçoğlu son olarak bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti. Ünlü ismin birbirinden iddialı pozlarına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

YORUM YAĞDI Afra Saraçoğlu'na sosyal medyada; 'çok seksi görünüyor', 'yine harika yine çok güzel', 'hepsi birbirinden iddialı', 'ne yapsa yakışıyor' gibi yorumlar yapıldı.

Saraçoğlu, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen GQ Man of the Year 2024 gecesinde "Yılın Göz Alıcı Başarısı ödülü"nü almıştı.