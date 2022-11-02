Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun estetiksiz hali şaşırttı! 'Tam bir hayal kırıklığı'

Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda hayat verdiği 'Seyran' karakteriyle adından söz ettiren Afra Saraçoğlu'nun yıllar içindeki değişimi, görenleri şaşırttı. Selanik göçmeni bir ailenin kızı olan Afra Saraçoğlu, 1997 yılında Balıkesir'de dünyaya geldi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünü bitiren yıldız, Özcan Deniz vesilesiyle oyunculuğa adım attı. İkinci Şans, Kötü Çocuk, Fazilet Hanım ve Kızları gibi dizilerde rol alan Afra Saraçoğlu, şimdilerde Yalı Çapkını dizisiyle adından söz ettiriyor. Çetin Tekindor, Mert Ramazan Demir, Şerif Sezen ve Gülçin Santırcıoğlu gibi isimlerle kamera karşısına geçen Afra Saraçoğlu, duru güzelliği ve rol kabiliyetiyle kısa sürede Türk izleyicisinin gönlüne taht kurdu. Güzel oyuncu, estetiksiz haliyle sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı. Çene, burun, dudak ve göz kapaklarında işlem olduğu iddia edilen Afra Saraçoğlu'na ''Zayıflamasının etkisi var ama kesinlikle estetik de yaptırmış'', ''Hayal kırıklığına uğradım, tamamen doğal bir ünlü sanıyordum'' ve ''Eski hali daha tatlıymış'' gibi yorumlar yapıldı.

İşte ünlülerin estetiksiz halleri!

MİNE TUGAY Son olarak Zalim İstanbul dizisiyle ekranlarda boy gösteren 42 yaşındaki oyuncu güzelliği ile dillere destan olurken, bir de estetik yapmadan önceki hali ile adeta başka biri.

İREM DERİCİ Elbette her halleri ile güzeller ama İrem Derici, estetikleri ile baya bir mutlu. Geçtiğimiz yıllarda asimetrik yüzü ile dikkat çeken Derici, burunu yaptırmak için bile bile kırdığını itiraf etmişti.

FAHRİYE EVCEN Dünyanın güzel kadınları ile aynı listede yer alan Fahriye Evcen, namı diğer 'Necla' olduğu hallerini de unutmadık.

HİLAL ALTINBİLEK Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek gözleri ile gönülleri fethetse de estetik yaptırmaktan geri durmamış.