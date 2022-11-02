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Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun estetiksiz hali şaşırttı! 'Tam bir hayal kırıklığı'

02.11.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Mert Ramazan Demir ile paylaştığı Yalı Çapkını dizisiyle büyük beğeni toplayan güzel oyuncu Afra Saraçoğlu'nun estetiksiz hali, sosyal medyada gündem oldu.

Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda hayat verdiği 'Seyran' karakteriyle adından söz ettiren Afra Saraçoğlu'nun yıllar içindeki değişimi, görenleri şaşırttı.

Selanik göçmeni bir ailenin kızı olan Afra Saraçoğlu, 1997 yılında Balıkesir'de dünyaya geldi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünü bitiren yıldız, Özcan Deniz vesilesiyle oyunculuğa adım attı.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun estetiksiz haline yorum yağdı! 'Hayal kırıklığına uğradım'

İkinci Şans, Kötü Çocuk, Fazilet Hanım ve Kızları gibi dizilerde rol alan Afra Saraçoğlu, şimdilerde Yalı Çapkını dizisiyle adından söz ettiriyor.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun estetiksiz hali gündem oldu! 'Tam bir hayal kırıklığı'

Çetin Tekindor, Mert Ramazan Demir, Şerif Sezen ve Gülçin Santırcıoğlu gibi isimlerle kamera karşısına geçen Afra Saraçoğlu, duru güzelliği ve rol kabiliyetiyle kısa sürede Türk izleyicisinin gönlüne taht kurdu.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun estetiksiz hali gündem oldu! 'Tam bir hayal kırıklığı'

Güzel oyuncu, estetiksiz haliyle sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun estetiksiz haline yorum yağdı! 'Hayal kırıklığına uğradım'

Çene, burun, dudak ve göz kapaklarında işlem olduğu iddia edilen Afra Saraçoğlu'na ''Zayıflamasının etkisi var ama kesinlikle estetik de yaptırmış'', ''Hayal kırıklığına uğradım, tamamen doğal bir ünlü sanıyordum'' ve ''Eski hali daha tatlıymış'' gibi yorumlar yapıldı.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun estetiksiz haline yorum yağdı! 'Hayal kırıklığına uğradım'

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun estetiksiz haline yorum yağdı! 'Hayal kırıklığına uğradım'

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun estetiksiz haline yorum yağdı! 'Hayal kırıklığına uğradım'

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun estetiksiz haline yorum yağdı! 'Hayal kırıklığına uğradım'

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun estetiksiz haline yorum yağdı! 'Hayal kırıklığına uğradım'

İşte ünlülerin estetiksiz halleri!

MİNE TUGAY

MİNE TUGAY
Son olarak Zalim İstanbul dizisiyle ekranlarda boy gösteren 42 yaşındaki oyuncu güzelliği ile dillere destan olurken, bir de estetik yapmadan önceki hali ile adeta başka biri.

İREM DERİCİ

İREM DERİCİ
Elbette her halleri ile güzeller ama İrem Derici, estetikleri ile baya bir mutlu. Geçtiğimiz yıllarda asimetrik yüzü ile dikkat çeken Derici, burunu yaptırmak için bile bile kırdığını itiraf etmişti.

FAHRİYE EVCEN

FAHRİYE EVCEN
Dünyanın güzel kadınları ile aynı listede yer alan Fahriye Evcen, namı diğer 'Necla' olduğu hallerini de unutmadık.

HİLAL ALTINBİLEK

HİLAL ALTINBİLEK
Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek gözleri ile gönülleri fethetse de estetik yaptırmaktan geri durmamış.

HANDE ERÇEL

HANDE ERÇEL
İlk olarak Güneş'in Kızları adlı diziyle ekranlarda boy gösteren Hande Erçel, fazla yanakları hakkında çıkan 'bazlama' benzetmesinden sonra bıçak altına yatmıştı.
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