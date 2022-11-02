Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun estetiksiz hali şaşırttı! 'Tam bir hayal kırıklığı'

Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda hayat verdiği 'Seyran' karakteriyle adından söz ettiren Afra Saraçoğlu'nun yıllar içindeki değişimi, görenleri şaşırttı.
Selanik göçmeni bir ailenin kızı olan Afra Saraçoğlu, 1997 yılında Balıkesir'de dünyaya geldi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünü bitiren yıldız, Özcan Deniz vesilesiyle oyunculuğa adım attı.
İkinci Şans, Kötü Çocuk, Fazilet Hanım ve Kızları gibi dizilerde rol alan Afra Saraçoğlu, şimdilerde Yalı Çapkını dizisiyle adından söz ettiriyor.
Çetin Tekindor, Mert Ramazan Demir, Şerif Sezen ve Gülçin Santırcıoğlu gibi isimlerle kamera karşısına geçen Afra Saraçoğlu, duru güzelliği ve rol kabiliyetiyle kısa sürede Türk izleyicisinin gönlüne taht kurdu.
Güzel oyuncu, estetiksiz haliyle sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı.
Çene, burun, dudak ve göz kapaklarında işlem olduğu iddia edilen Afra Saraçoğlu'na ''Zayıflamasının etkisi var ama kesinlikle estetik de yaptırmış'', ''Hayal kırıklığına uğradım, tamamen doğal bir ünlü sanıyordum'' ve ''Eski hali daha tatlıymış'' gibi yorumlar yapıldı.