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  4. Yangın noktalarına kimsenin girmesine izin verilmiyor! Bodrum'daki yangında son durum

Yangın noktalarına kimsenin girmesine izin verilmiyor! Bodrum'daki yangında son durum

02.08.2021 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Gökpınar, Yukarı ve Aşağı Mazı mahalleleri ile Armutçuk mevkisinde devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor. Jandarma ekipleri, yangının etkili olduğu kritik noktalara uzman ekipler haricinde kimsenin girmesine izin vermiyor.

Beyciler Mahallesi'nde 31 Temmuz'da akşam saatlerinde ormanlık alanda başlayan ve geniş bir alana yayılan yangınlara Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinden takviye gelen ekiplerin müdahalesi kesintisiz devam ediyor.

Gökpınar, Aşağı Mazı ve Yukarı Mazı mahallerinde yanan çam ağaçlarının yola devrilmesi ve kaya parçalarını sürüklemesi nedeniyle zaman zaman ulaşım sağlanamıyor. Bu nedenle ekipler müdahalede güçlük çekiyor.

Bölge halkı ile bazı sivil toplum kuruluşları da söndürme çalışmasına katılan ekiplere kumanya ve buzlu kovalar içinde içecek taşıyor.

MAHALLE BOŞALTILDI

Yangın nedeniyle boşaltılan Aşağı Mazı Mahallesi'nin sakinleri, bölgedeki bazı turistik tesislere yerleştirildi.

Alevlerin Kemerköy Termik Santrali lojmanlarına yaklaşması üzerine güvenlik güçleri, yangın söndürme ve sağlık ekipleri bölgede hazır bekletildi ancak yangının bu noktaya gelmesi ekiplerin yoğun mücadelesiyle önlendi.

KİMSENİN GİRMESİNE İZİN VERİLMİYOR

Jandarma ekipleri, yangının etkili olduğu kritik noktalara uzman ekipler haricinde kimsenin girmesine izin vermiyor.

Kaynak: AA

YANGINDAN GÖRÜNTÜLER

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Anahtar Kelimeler:
yangın Muğla Bodrum
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