Yangında harap olmuştu, küllerinden doğdu! Tatil köyünü andırıyor, mahalleli gün sayıyor

27 Temmuz 2021'de Akseki alevler altında kalarak adeta küle dönen köydeki değişim bölge halkının yüzünü güldürdü. Yangının ardından harekete geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucu yangında harap olan onlarca köy evinin yerine yenilerinin yapımı tamamlandı. Köy yeni bir görünüme kavuştu, mahalle sakinleri heyecanlı. Mahalleli yeni evlerinde yaşamak için gün sayarken sokak güzelleştirme çalışmaları devam ediyor. Bölgeden objektiflere yansıyan kareler ise yangının ardından köyün yeni yüzünü ortaya koyuyor...