Yangında harap olmuştu, küllerinden doğdu! Tatil köyünü andırıyor, mahalleli gün sayıyor

27 Temmuz 2021'de Akseki alevler altında kalarak adeta küle dönen köydeki değişim bölge halkının yüzünü güldürdü. Yangının ardından harekete geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucu yangında harap olan onlarca köy evinin yerine yenilerinin yapımı tamamlandı. Köy yeni bir görünüme kavuştu, mahalle sakinleri heyecanlı. Mahalleli yeni evlerinde yaşamak için gün sayarken sokak güzelleştirme çalışmaları devam ediyor. Bölgeden objektiflere yansıyan kareler ise yangının ardından köyün yeni yüzünü ortaya koyuyor...
YANGINDA KÜLE DÖNMÜŞTÜ! O KÖY KÜLLERİNDEN DİRİLDİ
Akseki ilçesi Kepezbeleni Mahallesi'nde geçen yıl yaşanan yangının hemen ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sahada hasar tespit çalışmaları gerçekleştirildi.
Yeni evlerin yöresel mimariye uygun, iki katlı olacak şekilde planlaması yapıldı. Kısa sürede ihale sürecinin tamamlanmasının ardından köy evlerinin yapımına başlandı. İnşası tamamlanan evlerine kavuşmak için mahalle halkı şimdi gün sayıyor.
TATİL KÖYÜNÜ ANDIRIYOR
Kepezbeleni Mahallesi'nin görüntüsü ise şantiyeyi andırıyor.
63 evin yandığı mahallede yeni evlerin yapımı tamamlandı. Evler 3+1 ve 2+1 iki katlı olarak yöresel mimariye uygun olarak yapıldı. Yeniden inşa edilen köy, tatil köyünü andırarak görenlerin ilgisini çekiyor.
İnşaat firması şantiye şefi Adil Yiğiter, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Akseki ilçesi Kepezbeleni Mahallesi'nde yangından dolayı evlerin yapımı için geçen yıl 11 Kasım tarihinde firmaya yer teslim edildiğini söyledi.
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