Yangınlarla mücadele sürüyor! Afet bölgesiyle ilgili meteorolojiden kritik uyarı

Türkiye'deki yangınların kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, 28 Temmuz- 2 Ağustos arasındaki orman yangınları detay durumunu açıkladı. Buna göre; Adana'nın Karaisalı ilçesinde 23 yangından 1'i, Antalya'nın Manavgat, Gündoğmuş ve Demre ilçelerinde 18 yangından 3'ü, Muğla'nın Marmaris, Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas ve Seydikemer ilçelerinde 12 yangından 6'sı, İzmir'in Buca ilçesinde 11 yangından 1'i, Isparta'nın Sütçüler ilçesinde 2 yangından 1'i, Denizli'nin Güney ilçesinde 2 yangından 1'i devam ediyor. Ayrıca, son 6 günde 32 ilde 137 yangın kontrol altına alınırken, 6 ilde 13 yangın devam ediyor.

Öte yandan Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden de Antalya için kritik uyarı geldi. Yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın kıyı kesimlerinde yüksek hava sıcaklıkları etkili oluyor.

Günün en yüksek sıcaklıklarının Antalya'da 40-43 derecelerde seyredeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyrettiği bölgede, yüksek sıcaklıkların 6 Ağustos'a kadar sürmesi bekleniyor.

ÇÖKERTME'DE YANGIN EVLERE SIÇRADI

Öte yandan CNNTürk muhabiri canlı yayında aktardığı bilgide Çökertme'de yangının evlere sıçradığını belirtti. Son olarak Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinin tahliye edilmesine karar verildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu akşams saatlerinden yaptığı açıklamada, “Manavgat Gündoğmuş’tayız. 10 helikopterle müdahalemiz sonucunda yangını kontrol altına aldık. Halkımız müsterih olsun tüm gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

ISPARTA VE DENİZLİ'DE YANGIN

Muğla ve Antalya'daki yangınlara müdahalenin devam ettiğini belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bir yangın haberinin de Isparta'dan geldiğini belirtti.

YERLEŞİM YERLERİNE ULAŞTI, MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Yazılı Kanyon Milli Park alanında, öğle saatlerinde başlayan orman yangınının ilerlediği belirtildi. 2 yangın söndürme helikopteri ve 2 uçağın yanı sıra itfaiye araçları, arazözler ile yangın söndürme tanklarının kullandığı çalışmalara askeri personel de destek veriyor. Yangın nedeniyle Isparta- Antalya kara yolu da ulaşıma kapatılarak, Ağlasun- Bucak üzerinden geçişlere izin veriliyor. Isparta'dan gıda ve su takviyesi için bölgeye akın edenlerin araçlarının geçişine de izin verilmiyor. Alevlerin Yıldız Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine kadar ulaştığı, bölgenin tahliye edildiği belirtildi. Bölgede saatte hızı 40 kilometreyi bulan rüzgar ise çalışmaları olumsuz etkiliyor.

TRAKTÖR VE GREYDER YANDI; TAHLİYE KARARI VERİLDİ

Denizli'nin Buldan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle alevlerin ilerlediği, 612 nüfuslu Türlübey Mahallesi'nin tedbir amacıyla boşaltılmasına karar verildi. Söndürme çalışmalarına katılan köylülerden birine ait, arkasında su tankı takılı traktör ile greyder de alevlerin arasında kalarak, hurdaya döndü.

ADANA'DA YANGIN

Adanın Çukurova ile Karaisalı ilçeleri sınırındaki Küçükçınar Mahallesi'nde, saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince karadan ve havadan müdahale edildi. Saatlerce süren çalışmanın ardından yangın 19.20 sularında kontrol altına alındı.

HOZAT'TAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Ayrıca, Bakan Pakdemirli, Tunceli Hozat'taki yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

MUĞLA'DAKİ YANGINLARA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Muğla'nın Marmaris ilçesi Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisindeki ormanlık alanda 5 gün önce çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılarak İçmeler, Turunç, Osmaniye, Bayır, Çiftlik, Turgut, Hisarönü ve Orhaniye mahallelerinde de etkili oldu.

Ekipler, yangını kontrol altında tutmak için gece boyunca karadan çalışmasını sürdürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla 2 ilçede de hava araçları çalışmalara yeniden başladı. Bölgeye sevk edilen helikopterler ile uçaklar yangınlara havadan müdahale ediyor.

HİSARÖNÜ ALEVLERE TESLİM

Marmaris’te orman yangını beşinci gününde etkisini devam ettiriyor. Rüzgarın da etkisi ile birçok bölgede alevler yükselirken, bunlardan birisi de Hisarönü Mahallesi oldu. Hisarönü Mahallesi’nde etkisini arttıran alevler yerleşim yerlerine ulaştı. Bölgeye ulaşan alevler evleri yakmaya başlarken, bölgede bulunan ekiplerin yangını söndürme çalışmaları da havadan ve karadan devam ediyor. Jandarma ve zabıta ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına destek oluyor.

DESTEK EKİPLERİ DEVREDE

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı 100 kişilik grup da Marmaris'te söndürme çalışmasına katılıyor. Büyükşehirler, çevre illerden gelen itfaiye, ve arama kurtarma ekipleri ile vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Marmaris'te 109 binanın ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık olduğunu tespit ettik." ifadelerini kullandı.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Köyceğiz ilçesi Ağla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan ve geniş bir alana yayılan yangının da kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor.

MİLAS'TAKİ YANGINDA SON DURUM

Muğla'nın Milas ilçesinin kırsal Beyciler Mahallesi'nde ormanlık alanda 31 Temmuz'da yangın çıktı. Alevler kısa sürede geniş bir alana yayılınca, siyah dumanlar altında kalan Bodrum'un Mazı ve Gökpınar mahalleleri boşaltıldı. Ekipler, bu iki mahallede alevlerin yönünü kesti. Mahallelerde hayat neredeyse normale dönerken, ters yönde esen rüzgar nedeniyle Mazı Mahallesi yeniden tehlikeye girdi. Kuru otlar ve kuvvetli rüzgar yüzünden Aşağı Mazı Mahallesi, kısa sürede alevlere teslim oldu. Köylülerden bazıları sahilden botlarla gezi teknelerine alınıp tahliye edildi. Geride kalanlar ise, köy meydanında toplanıp endişeyle söndürme çalışmalarını izledi. Bu sırada alevler evlerini sardığı için sinir krizi geçiren ve fenalaşan köylülere sağlık ekipleri müdahale etti. Tehlike giderek artınca Aşağı Mazı Mahallesi'nde kalan diğer köylülerle az sayıdaki turist de tahliye edildi.

5 SAATLİK ÇALIŞMANIN ARDINDAN AÇILDI

Aşağı Mazı Mahallesi'nin tahliye edilmesinin ardından, mahalle girişi jandarma ve zabıta görevlilerince sivil araç girişine kapatıldı. Söndürme çalışmalarının devam ettiği sırada, Aşağı Mazı ve Yukarı Mazı arasındaki yolun tutuştuğu ve artan tehlike nedeniyle araç trafiğine kapatıldığı bildirildi, kapanan yol 5 saatlik çalışmanın ardından açıldı.

ÇÖKERTME'DE YANGIN EVLERE SIÇRADI

İtfaiye ve belediye işçileri Aşağı Mazı Mahallesi'ndeki söndürme çalışmalarını sürdürürken, alevler bu kez ünlü Çökertme Koyu ve Gökbel Mahallesi'nde etkisini gösterdi. Rüzgarın yön değiştirmesiyle alevler bölgeyi kaplayınca Çökertme ve Gökbel mahalleleri tahliye edildi. CNNTürk muhabiri canlı yayında aktardığı bilgide Çökertme'de yangının evlere sıçradığını belirtti.

TOPLAMDA 6 MAHALLE BOŞALTILDI

Milas ilçesinden başlayarak rüzgarın yön değiştirmesiyle pek çok noktada etkili olan yangın nedeniyle Milas'ta Çökertme, Bozolan, Fesleğen, Gökbel ve Türkevleri, Bodrum'da Mazı olmak üzere 6 mahalle tahliye edildi.

TERMİK SANTRALİ İÇİN ÖNLEM ALINDI

Öte yandan alevlerin Milas ilçesi Ören Mahallesi'ne ilerlemesi, tedirginlik yarattı. Ören Mahallesi'ndeki Kemerköy Termik Santrali'nin etrafında, iş makineleriyle hatlar kazılarak hidrojen tankları boşaltıldı. Alevlerin bu noktada kontrol altına alındığı ve termik santrale ilişkin bir tehlike oluşturmadığı bildirildi.

SEYDİKEMER'DEKİ YANGINA SABAHA KADAR MÜDAHALE EDİLDİ

Seydikemer'in Arifler Mahallesi’nde önceki gece çıkan yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlanmıştı. Dün gece bölgede tekrar alevlerin parlaması sonucu ekipler sabah saatlerine kadar yangın söndürme çalışmalarına devam etti. Sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden çalışmalarda vatandaşların da desteği ile yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGINDA SON DURUM

Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da saat 12.00 sıralarında 4 farklı noktada başlayan orman yangınları, altıncı gününe girdi. Yangınlar, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Bölgede çok sayıda zeytinlik ve bahçenin yanı sıra ormanlık alanda etkili olan yangına, havadan ve karadan müdahale edildi. Yangının büyük bir alanda etkili olması nedeniyle birçok ev kullanılmaz hale geldi. Manavgat'a sınır ilçeler Akseki, Gündoğmuş ve Alanya'nın bazı mahallelerine de sıçrayan yangında, 7 kişi yaşamını yitirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bölgedeki çalışmaları koordine ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise söndürme çalışmalarını koordine etmek üzere bir başka yangın bölgesi Marmaris'e geçti.

GÜNDOĞMUŞ MERKEZİ İÇİN TAHLİYE KARARI

Orman yangının yaklaşması üzerine 2 bin 100 nüfuslu Gündoğmuş ilçe merkezinin tahliyesine, saat 17.00 sıralarında başlandı.

İlçenin girişinde bulunan Senir Mahallesi ve çıkışındaki Ümütlü Mahallesi'nde devam eden yangın nedeniyle ilçe merkezi, yoğun dumanla kaplandı. Dernek Dağı zirvesinde alevlerin yükselmesi ve ilçe merkezine rüzgarın da etkisiyle hızla ilerlemesi, paniğe neden oldu. Cami hoparlörlerinden ilçenin hızlıca tahliye edilmesi yönünde anonslar yapıldı. Kadın ve çocuklar ile yaşlılar, valizleriyle ilçeden uzaklaşmaya başladı. Bazı kişilerin koyun ve keçilerini kamyonetlere yükleyip, alandan uzaklaşmaya çalıştıkları görüldü.

Öte yandan ilçe merkezine Antalya Valisi Ersin Yazıcı geldi ve tahliye işlemlerini yerinde inceledi. Gündoğmuş Belediyesi'nce aracı olmayanların tahliyesi için belediye bünyesindeki otobüsler servis aracı olarak kullanılıp, halk güvenli noktaya götürüldü.

37 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Bugüne kadar 4 ilçede 54 mahallenin etkilendiği yangında, 37 mahalle tahliye edildi. Yangında 31 bin 200 dekar meyve bahçesi ve seralardan oluşan tarım alanı da zarar gördü. Ayrıca çoğu evlerden oluşan 2 bin 800 yapı da yangından etkilendi. Çok sayıda büyükbaş ve küçükbaşın yanı sıra binlerce yaban hayvanının da öldüğü yangında kayıplar, her geçen gün yükseliyor.

AHMETLER'DE TIRMIKLI MÜCADELE

Yangın tehdidi altındaki Manavgat'ın Ahmetler Mahallesi'nde oturanlar, tırmıklarla gün boyu tampon bölge oluşturmak için mücadele etti. Kırsal alandaki bir mahalle olan Ahmetler'deki köylülere, Manavgat ve Antalya'da yaşayanlar da gelerek destek verdi. Mahalleye 2,5 kilometre kadar yaklaşan ormanlık alandaki yangının önünü kesmek isteyen mahalleli, sabah saatlerinden itibaren ormanla köy arasında tampon bölge oluşturmak için 40-50 metre genişliğindeki çalılık alanı tırmıklarıyla temizlemeye çalışıyor.

DAHA ÖNCE DE 2 BÜYÜK YANGIN ÇIKMIŞTI

Manavgat'ın Bucakşeyhler Mahallesi'nde 2007 yılında çıkan orman yangınında 950 hektar ormanlık alan yanmıştı. Yangının olduğu bölgede, eski manken Tuğba Özay'ın çiftliği de hasar görmüştü. Manavgat ilçesi Taşağıl Mahallesi'nde, 31 Temmuz 2008'de çıkan ve 5 günün sonunda kontrol altına alınabilen Taşağıl orman yangını, Türkiye'nin en büyük orman yangını olarak tarihe geçmişti. Manavgat ve Serik ilçeleri sınırlarında 16 bin hektar ormanlık alanın kül olduğu yangında yüz binlerce ağaç ve canlı yok olmuştu.

ALEVLERE TESLİM OLAN MARMARİS DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 5 gündür süren ve yaklaşık 100 kilometrelik alana yayılan orman yangınını söndürmek için ekipler canla başla çalışırken, gündüzü adeta geceye çeviren dumanlar drone ile görüntülendi.

Marmaris Armutalan’da 5 gün önce başlayan orman yangını Datça’ya kadar uzanırken, çevre mahalleler de yangından etkilendi. Şu an itibarıyla Hisarönü’nde yoğunlaşan orman yangınında ev ve iş yerleri tahliye edildi. Birçok ev ve iş yeri yanarken, dumanlar her yeri kapladı.

Yaklaşık 100 kilometrelik alanda etkili olan yangını söndürmek için ekipler canla başla çalışırken, yangından yükselen dumanlar Muğla semalarını kapladı. Orman ve belediyelere ait ekiplerin yanında Marmaris’te polis teşkilatına ait TOMA’lar da yangın bölgelerine sevk edildi.

Muğla’da Marmaris, Bodrum-Milas, Köyceğiz yangınlarının ardından yaklaşık 2 saat önce Kavaklıdere ilçesinde de orman yangını çıktı.

BALIKESİR'DE 20 DÖNÜM ORMANLIK ALAN KÜLE DÖNDÜ

Balıkesir'in Savaştepe ilçesine bağlı kırsal Bozalan Mahallesinde saat 17.00 sıralarında iddiaya göre yüksek gerilim hattına konan kargalar yanarak telef oldu. Kargaların yanarak düştüğü alandaki kuru otların tutuşmasıyla alevler kısa sürede büyüdü. Bölgede devriye görevi yapan jandarma ekipleri yangını fark ederek itfaiye ekiplerine haber verdi.

Yangına Savaştepe Orman İşletme Şefliği bünyesindeki 5 arozöz ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Savaştepe İtfaiye Amirliği araçları ile müdahale edildi.

Jandarma ekiplerinin yanı sıra yöre halkının da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangında, kepçeler de boşluk açarak, yangına müdahale etti. Yangında meşe ağaçlarının bulunduğu 20 dönüm ormanlık alan zarar gördü. Savaştepe Kaymakamı Mehmet Yüce, ekiplerin zamanında müdahalesi ve özverili çalışmalarıyla yangının daha fazla büyümeden kontrol altına alındığını söyledi.

İZMİR'DE ÇIKAN ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Gaziemir ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulunan su deposu yolu üzerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 helikopter ve 8 arazözle söndürüldü.

Vatandaşların da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangında, yaklaşık 1 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Yangının sabotaj sonucu çıkarıldığı iddia edilirken görgü tanığı olduğu kaydedilen kişi ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de bölgeye ait görüntüleri, "Yangın söndürüldü. Görgü tanıklarının ifadelerine dayanarak şüpheli kişi ya da kişilerle ilgili takibat başladı." notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.