Yapay zekayla sahte konuşma düzenledi, 100 bin lira para istedi! Düzenbazlığı ortaya çıkınca davalık oldu

'WHATSAPP ŞİRKETİ, DAVA KONUSU OLSA DA KONUŞMA KAYITLARINI YA DA BUNA İLİŞKİN BİLGİLERİ MAHKEMELERLE PAYLAŞMADIĞI İÇİN KİŞİLER BUNU KULLANIYOR'

Yargıtay kararlarında da WhatsApp konuşmalarının ekran görüntülerinin delil niteliğinde kabul edildiğini belirten Arslan, "WhatsApp kayıtları, borç ikrarı da kabul ediliyor. Örneğin sizin adınızı, telefon numaranızı alırım. Hemen 5 dakikada sizin bana avukatlık mesleğimden dolayı hakaret ettiğinizi, tehdit ettiğinize dair bir WhatsApp konuşması hemen üretebilirim. İnternette yapay zeka destekli bir platform olduğunu ve bu mesajların burada kolaylıkla oluşturulduğunu öğrendik. Aynısını biz de kendi telefonumuzdan yaparak, oluşturduğumuz tehdit içerikli sahte mesajları savcılığa delil olarak sunduk. Şikayet eden kişinin aynı yöntemle yüzlerce kişiyi dava ettiğini anladık. Çünkü WhatsApp şirketi, dava konusu olsa da konuşma kayıtlarını ya da buna ilişkin bilgileri mahkemelerle paylaşmıyor. Bu kişiler de bunlardan faydalanıyor. Platformda kullandığınız cep telefonu işletim sistemi, pil yüzdesi, 4G, 3G ve Wifi gibi bilgilerin yanı sıra yazışma arka planı, mesaj saatine kadar tüm simgeleri oluşturabiliyorsunuz" dedi.