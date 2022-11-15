Yararını da zararını da çok az kişi biliyor: Brezilya cevizinin az bilinen etkileri

Brezilya cevizi faydası kadar yanlış tüketildiğinde zararı da olan bir besindir. Brezilya cevizinin faydasını görmek için dengeli tüketmek önemlidir. Çoklu doymamış yağ asitleri ve tekli doymamış yağ asitleri gibi sağlıklı yağlar içermesi sebebiyle kalp sağlığı için faydalıdır.