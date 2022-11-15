HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Yararını da zararını da çok az kişi biliyor: Brezilya cevizinin az bilinen etkileri

Yararını da zararını da çok az kişi biliyor: Brezilya cevizinin az bilinen etkileri

15.11.2022 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya cevizi ülkemizde yeni yeni bilinmeye başlanan faydaları saymakla bitmeyen bir besindir. Güney Amerika kökenli olan Brezilya cevizi, görüntü olarak fındığı andırsa da daha büyük yassı ve tuzlu bir yapıdadır. 100 gramında 3 miligram sodyum, 659 miligram potasyum, 160 miligram kalsiyum, 0.7 miligram C vitamini bulunmaktadır.

Brezilya cevizi faydası kadar yanlış tüketildiğinde zararı da olan bir besindir. Brezilya cevizinin faydasını görmek için dengeli tüketmek önemlidir. Çoklu doymamış yağ asitleri ve tekli doymamış yağ asitleri gibi sağlıklı yağlar içermesi sebebiyle kalp sağlığı için faydalıdır.

BREZİLYA CEVİZİNİN FAYDALARI

İçeriğindeki selenyum sayesinde oksidatif stresin azaltılmasına destektir. Selenyumun, tiroidi olanlarda olumlu etkisi vardır.

Antioksidan içeriğinin yüksek olması sebebiyle kansere karşı koruyucudur. Kan şekerini dengelemeye yardımcıdır.

İLTİHABI AZALTIR

İLTİHABI AZALTIR

Antioksidan etkileri sayesinde iltihabı azaltıcı özelliği bulunmaktadır.

BEYİN FONKSİYONLARINA FAYDALI

BEYİN FONKSİYONLARINA FAYDALI

Beyin fonksiyonlarını arttıracak güçlü antioksidanlar içermesi sebebiyle beyin sağlığı için faydalıdır.

BREZİLYA CEVİZİNİN ZARARLARI

BREZİLYA CEVİZİNİN ZARARLARI

Fazla miktarda yağ ve su içermesi sebebiyle fazla miktarda tüketimi kilo artışına neden olacaktır. Brezilya cevizi hakkında bilgilendirmede bulunan Diyetisyen Gözde Karaca, fazla miktarda tüketimi fazla miktarda selenyum alımına sebep olacağı için mide rahatsızlıklarına sebebiyet verebileceğini belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Antioksidan antioksidan besinler brezilya cevizi iltihap tiroit tiroit nedir

En Çok Okunan Haberler

'Çoklu ilişki' itirafı olay yaratmıştı... Bu kez de yasak aşk itirafı!

'Çoklu ilişki' itirafı olay yaratmıştı... Bu kez de yasak aşk itirafı!

"Beni zorla ona kocam götürdü" Eşinin tanıştırdığı adamla 2 yıldır...

"Beni zorla ona kocam götürdü" Eşinin tanıştırdığı adamla 2 yıldır...

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta beklenen indirim geldi

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta beklenen indirim geldi

Şehrin haritasının üstüne geri sayım ibaresi koydu! Ekipler harekete geçti

Şehrin haritasının üstüne geri sayım ibaresi koydu! Ekipler harekete geçti

İntihar ilacı ve şifre... Boğazı bu yüzden sıkılmış

İntihar ilacı ve şifre... Boğazı bu yüzden sıkılmış

Canan Karatay net konuştu: Yasaklanmalı! Alkolden farkı yok

Canan Karatay net konuştu: Yasaklanmalı! Alkolden farkı yok

İlginizi Çekebilir

Seks yapmak faydalı ama böylesi daha faydalı!

Seks yapmak faydalı ama böylesi daha faydalı!

En korkunç doğum günü hediyesi: Çürükler içinde kaldı

En korkunç doğum günü hediyesi: Çürükler içinde kaldı

Bir kez kullananın hayran kaldığı Stanley termoslarda kaçırılmayacak fırsat!

Bir kez kullananın hayran kaldığı Stanley termoslarda kaçırılmayacak fırsat!

Aç karnına içilen çay, çay değil: ZEHİR

Aç karnına içilen çay, çay değil: ZEHİR

Siğillerden ilaçsız kurtulun! Evdeki iki malzeme kökünü kurutuyor

Siğillerden ilaçsız kurtulun! Evdeki iki malzeme kökünü kurutuyor

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.