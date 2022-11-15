Yararını da zararını da çok az kişi biliyor: Brezilya cevizinin az bilinen etkileri

Brezilya cevizi faydası kadar yanlış tüketildiğinde zararı da olan bir besindir. Brezilya cevizinin faydasını görmek için dengeli tüketmek önemlidir. Çoklu doymamış yağ asitleri ve tekli doymamış yağ asitleri gibi sağlıklı yağlar içermesi sebebiyle kalp sağlığı için faydalıdır.
İçeriğindeki selenyum sayesinde oksidatif stresin azaltılmasına destektir. Selenyumun, tiroidi olanlarda olumlu etkisi vardır.
Antioksidan içeriğinin yüksek olması sebebiyle kansere karşı koruyucudur. Kan şekerini dengelemeye yardımcıdır.
Antioksidan etkileri sayesinde iltihabı azaltıcı özelliği bulunmaktadır.
Beyin fonksiyonlarını arttıracak güçlü antioksidanlar içermesi sebebiyle beyin sağlığı için faydalıdır.
Fazla miktarda yağ ve su içermesi sebebiyle fazla miktarda tüketimi kilo artışına neden olacaktır. Brezilya cevizi hakkında bilgilendirmede bulunan Diyetisyen Gözde Karaca, fazla miktarda tüketimi fazla miktarda selenyum alımına sebep olacağı için mide rahatsızlıklarına sebebiyet verebileceğini belirtti.