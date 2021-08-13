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Yardım kampanyası bağışı nasıl ve nereye yapılır 2021? Yardım kampanyası ne zaman başlayacak?

13.08.2021 22:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meydana gelen sel ve yangınlardan kötü etkilenen vatandaşlar için yardım kampanyası başlatılacağı kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda koordinasyonu sağlamak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı görevlendirildi. İşte ayrıntılar...

Son dönemlerde meydana gelen yangın ve sel felaketlerinden birçok vatandaş mağdur oldu. Meydana gelen olaylardan dolayı maddi manevi zarara uğrayan vatandaşların zararını azaltmak adına yardım kampanyası başlatılacağı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yardım kampanyası bağışının nasıl yapılacağına ilişkin açıklama yapıldı.

YARDIM KAMPANYASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sel ve yangın felaketlerinden zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlatılacağı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda koordinasyonu sağlamak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı görevlendirildi.
Kampanya kapsamında, valilikler, belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca toplanan yardımların aktarılması ya da gerçek ve tüzel kişilerce doğrudan bağış yapılması amacıyla kamu bankaları veya özel bankalar nezdinde açılacak özel hesaplar, AFAD Başkanlığınca duyurulacak.

YARDIM KAMPANYASI BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

YARDIM KAMPANYASI BAĞIŞI NASIL YAPILIR?
AFAD tarafından yapılan açıklamada ayni yardımların afet bölgelerinde oluşturulacak depolar, nakdi yardımların ise daha önce duyurulan hesaplar üzerinden yapılacağı duyuruldu.
Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Batı Karadeniz bölgemizde meydana gelen sel felaketinde daha önceki afetlerde olduğu gibi ayni ve nakdi yardımlar, etkili, verimli ve yerinde dağıtılabilmesi için AFAD koordinasyonunda yapılacaktır."
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Anahtar Kelimeler:
yangın sel

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