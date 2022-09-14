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  4. Yasemin Adar Yiğit, ikinci kez dünya şampiyonu

Yasemin Adar Yiğit, ikinci kez dünya şampiyonu

14.09.2022 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Şampiyonası'nda Mısırlı rakibiyle yaptığı 76 kilo final karşılaşmasını 6-0 kazanan milli güreşçi, altın madalyanın sahibi oldu

Sırbistan'da yapılan Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda Türkiye'yi temsil eden Yasemin Adar Yiğit, altın madalya kazandı.

Başkent Belgrad'da gerçekleştirilen organizasyonun beşinci gününde Yasemin, finalde Mısırlı güreşçi Samar Hamza ile karşılaştı.

Stark Arena'daki günün son müsabakasında rakibini 6-0 mağlup eden milli güreşçi, kariyerindeki ikinci dünya şampiyonluğunu elde etti. Yasemin, Fransa'nın başkenti Paris'te 2017'de yapılan Dünya Şampiyonası'nda da altın madalya kazanmıştı.

Dünya şampiyonu tek Türk kadın güreşçi olan Yasemin, Belgrad'da ikinci turda Kazak Gulmaral Yerkebayeva'yı 10-0 teknik üstünlükle, çeyrek finalde Japon Yuka Kagami'yi 4-2, yarı finalde de Ekvadorlu Genesis Reasco Valdez'i 4-3 yenmişti.

- İlklerin güreşçisi

Yasemin Adar Yiğit, bu yıl Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 5. Avrupa şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Tokyo Olimpiyatları'nda üçüncülük kürsüsünde yer alan Yasemin, olimpiyatlarda madalya alan ilk Türk kadın güreşçi olarak tarihe geçmişti.

Türkiye, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda beşinci gün sonunda 3 altın ve 3 bronz olmak üzere 6 madalyaya ulaştı.

Yasemin Adar Yiğit, ikinci kez dünya şampiyonu

- Dünya Şampiyonası'nda Mısırlı rakibiyle yaptığı 76 kilo final karşılaşmasını 6-0 kazanan milli güreşçi, altın madalyanın sahibi oldu

Yasemin Adar Yiğit, ikinci kez dünya şampiyonu

Yasemin Adar Yiğit, ikinci kez dünya şampiyonu

Yasemin Adar Yiğit, ikinci kez dünya şampiyonu

Yasemin Adar Yiğit, ikinci kez dünya şampiyonu

Yasemin Adar Yiğit, ikinci kez dünya şampiyonu

Yasemin Adar Yiğit, ikinci kez dünya şampiyonu

Yasemin Adar Yiğit, ikinci kez dünya şampiyonu

Yasemin Adar Yiğit, ikinci kez dünya şampiyonu

Yasemin Adar Yiğit, ikinci kez dünya şampiyonu

Yasemin Adar Yiğit, ikinci kez dünya şampiyonu
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Anahtar Kelimeler:
Güreş

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