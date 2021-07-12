Yasemin Uyar kimdir, kaç yaşında ve nereli? ABD'de yaşayan Türk kızı ölü bulundu

2 yaşında bir oğlu olan Yasemin Uyar, Amerika’da ormanlık bir alanda ölü bulundu. Uyar’ın annesi Karen Uyar, Cumartesi gecesi kızının ölü bulunduğunu doğrularken, genç kadının oğlu Sebastian ise babasının yanında bulundu. Bir eczanede kasiyerlik yapan Yasemin Uyar’ın eski sevgilisinin kızını defalarca taciz ettiğini anlatan Karen Uyar, katilin daha önce birçok kez tutuklandığını ve birçok uzaklaştırma emri bulunduğunu aktardı.

ABD’de yaşayan Yasemin Uyar ölü bulundu!

Cuma günü kayıp bilgisi paylaşılan Yasemin Uyar’ın Cumartesi gecesi ölü bulunduğu öğrenildi. Yasemin Uyar'ın annesi Karen Uyar, Cumartesi gecesi geç saatlerde kızının ölü bulunduğunu doğrularken, 2 yaşındaki oğlu Sebastian ise babasının yanında bulundu.

Karen Uyar, alkol bağımlısı olan eski sevgili Tyler Rios'un, bir eczanede kasiyerlik yapan Yasemin Uyar’ı defalarca taciz ettiğini, pek çok uzaklaştırma emri olmasına ve daha önce tutuklanmış olmasına rağmen tacizlerine devam ettiğini belirtti.

Yasemin Uyar’ın ölümünden 3 ay kadar önce, yasaklı olmasına rağmen Uyar'ın evine giren Rios, olay yerine gelen polislerden gizlenmek için Uyar’ın oğlu Sebastian'ı da yanına alarak yatağın altına saklanarak gizlenmiş.

Taşınmaya hazırlanıyordu Mahkeme kayıtlarına göre Tyler Rios, 2018'de saldırı ve hırsızlıktan suçlu bulunmuş ve 180 gün hapis yatmış. Üç yıl da denetimli serbestlik cezasına çarptırılan Rios’a mahkeme, Yasemin Uyar ile temas kurmamasına ve öfke kontrolü dersleri almasına hükmetmiş.