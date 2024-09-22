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  4. Yaşı küçük ancak yükü büyük... Daha dokuz yaşında, kağıt toplayıcılığı yapıyor

Yaşı küçük ancak yükü büyük... Daha dokuz yaşında, kağıt toplayıcılığı yapıyor

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
22.09.2024 12:57
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Elleri siyah ancak minik kalbi bembeyaz... Minik Fatih sokaklarda dolaşıyor, kağıt toplayıcılığı yapıyor. En büyük hayali bir gün pilot olmak. Zorlu çalışma şartlarının yanında, Fatih bir de geceleri tekinsiz sokaklarda dolaşmak zorunda olduğundan korku duyduğunu dile getiriyor.

Video İçerik Üreticisi Kenan Yeşilyurt; Instagram'daki "kenanyslyurt" hesabından yayınladığı içerikte, 9 yaşındaki kağıt toplayıcısı Fatih Karataş ile çektiği video sosyal medyada viral oldu.

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9 YAŞINDA AMA ÇALIŞMAK ZORUNDA

İlkokul 3. sınıf öğrencisi olduğnu dile getiren Fatih aynı zamanda İstanbul'un Kadıöy ilçesinde kağıt toplayıcılığı yapıyor.

Ne olmak istiyorsun sorusuna minik Fatih'in cevabı pilot oluyor. Sebebi ise hiç uçağa binmemesi. Zaman zaman taşıdığı çuval arabasının ondan ağır olmasından dolayı çok zorlanıyor.

İşte yaşadıklarını şu şekilde anlatıyor Fatih: "Bu iş çok zor. Bunu indirebilmek için ayağımı koyuyorum, üstüne çıkıp indiriyorum. Gece bunu taşırken karanlık olunca korkuyorum."

Fatih yorulduğu zamanlar ise, denizin karşısına çuval arabasını çekip yannda dinleniyor.

Video sosyal medyada paylaşılmasının üstüne kısa sürede gündeme oturdu. Videonun altına yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları;

Anahtar Kelimeler:
kağıt toplayıcısı ilkokul video
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