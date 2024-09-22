Yaşı küçük ancak yükü büyük... Daha dokuz yaşında, kağıt toplayıcılığı yapıyor

Video İçerik Üreticisi Kenan Yeşilyurt; Instagram'daki "kenanyslyurt" hesabından yayınladığı içerikte, 9 yaşındaki kağıt toplayıcısı Fatih Karataş ile çektiği video sosyal medyada viral oldu.
Sokak felsefedir…İçeri kapanırsanız görmez ve duymaz olursunuz.Sokak ise bir çığlıktır.Gazetecinin yeri de sokağın tam ortasıdır. Sokaktan selamlarhttps://t.co/XQ6ONwjwlx pic.twitter.com/nprD5vdu9w— Kenan Yeşilyurt (@kenanyslyurt) September 16, 2024
İlkokul 3. sınıf öğrencisi olduğnu dile getiren Fatih aynı zamanda İstanbul'un Kadıöy ilçesinde kağıt toplayıcılığı yapıyor.
Ne olmak istiyorsun sorusuna minik Fatih'in cevabı pilot oluyor. Sebebi ise hiç uçağa binmemesi. Zaman zaman taşıdığı çuval arabasının ondan ağır olmasından dolayı çok zorlanıyor.
İşte yaşadıklarını şu şekilde anlatıyor Fatih: "Bu iş çok zor. Bunu indirebilmek için ayağımı koyuyorum, üstüne çıkıp indiriyorum. Gece bunu taşırken karanlık olunca korkuyorum."
Fatih yorulduğu zamanlar ise, denizin karşısına çuval arabasını çekip yannda dinleniyor.
Video sosyal medyada paylaşılmasının üstüne kısa sürede gündeme oturdu. Videonun altına yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları;