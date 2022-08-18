Yaşlanma karşıtı, gençleştirir, ömrü uzatır! Yediğiniz an etkisini gösterir

Düzenli uyku, hareketle beraber sağlıklı beslenmeye de dikkat ederek kalp sağlığınızı iyileştirebilirsiniz. Kan basıncını, kolesterolü ve trigliserit düzeylerini kontrol altında tutarak kalp sağlığınızı iyi duruma getirebilirsiniz. Sağlıklı beslenmek, sağlıklı bir kiloyu korumanıza yardımcı olur ve bu da bir dizi sağlık faydası sağlar. Sağlıklı bir kalp aynı zamanda yaşlanmaya karşı koruma sağlar ve daha uzun ömürlü olmanızı sağlayabilir. İşte kilerinizde veya buzdolabınızda bulundurmanız gereken kalp sağlığını iyileştiren 10 besin.

KALP SAĞLIĞINA SAĞLIK KATAN BESİNLER

KETEN TOHUMU Keten tohumu; lif, omega 3 yağları ve lignanlar olarak adlandırılan fitokimyasallar bakımından yüksektir ve bu da kan kolesterolünü düşürmeye ve kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Ekstra lif ve biraz protein için yoğurt, süzme peynir veya smoothie, kek, krep ve waffle üzerine öğütülmüş keten tohumu ekleyin.

SOMON Çoğu insan, kalp hastalığı ve felç riskini azaltmaya yardımcı olmak için haftada önerilen iki porsiyon yağlı balık tavsiyesini yerine getirmez. Omega 3 takviyesi için haftada iki kez somon, ringa balığı veya sardalyenin tadını çıkarın. Bazı uzmanlar, kutuda satılan ton balığının bile (bazı markalar bunu yapar) birkaç gram omega 3 yağ asidi sağlayabileceğini öne sürüyor.

AVOKADO Amerikan Kalp Derneği, mümkün olduğunda tekli ve çoklu doymamış yağların beslenme planına dahil edilmesini ve doymuş ve trans yağların sınırlandırılmasını önerir. Avokado, öncelikle tekli doymamış, yüksek doymuş yağlı yiyeceklerin yerine yenildiğinde sağlıklı kolesterol seviyelerinin korunmasına yardımcı olabilir.

YULAF Tam tahıllı yulaf ve yulaf kepeğinde bulunan çözünür lif, LDL'yi veya 'kötü' kolesterolü düşürmeye yardımcı olabilir. Doymuş yağ oranı düşük bir diyete ek olarak üç gram çözünür lif, kalp hastalığı riskini azaltabilir.