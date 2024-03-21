Yaşlı çiftin gecekondusu küle döndü! "Tırnaklarımla kazıyarak yaptım" dediği evinin yanışını gözleri dolarak izledi

Kepez ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi 6373 sokak üzerinde Hanım ve Şaban Dağlı yer alan gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı.
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır
Evden dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, çift evden kendini sokağa attı.
İhbarla birlikte belirtilen adrese itfaiye, sağlık ekipler ve polis sevk edildi. Alevler rüzgarın etkisiyle bir anda tüm odalara yayılırken, çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti.
Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında gecekondu ve içerisindeki tüm eşyaları küle döndü.
Dağlı çifti ise evlerinin yanışını gözleri dolarak izledi.
Ev sahibi Hanım Dağlı, "Balkondaydım, o esnada oğlum aradı, evden duman çıktığını söyledi. Arkamı dönüp baktığımda alevler evin her tarafına sıçramıştı.