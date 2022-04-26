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Yaşlılık ve engelli maaşları ne zaman yatacak? 2022 Engelli ve yaşlı aylığı ne kadar, bayram öncesi ödemeler yapılacak mı?

26.04.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşlılık ve engelli maaşları ne zaman yatacak? sorusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı son dakika açıklaması ile yanıt buldu. Vatandaşlar, maaşların Ramazan Bayramı dolayısıyla erken yatıp yatmayacağını merak ediyor. İşte Yaşlılık ve engelli maaşları ne zaman yatacak? 2022 Engelli ve yaşlı aylığı ne kadar, bayram öncesi ödemeler yapılacak mı? sorularının yanıtı...

Yaşlılık ve engelli maaşları ne zaman yatacak? günün en çok araştırılan soruları arasında yer alıyor. Binlerce vatandaşın merak ettiği soru, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla yanıt buldu. Peki Yaşlılık ve engelli maaşları ne zaman yatacak? 2022 Engelli ve yaşlı aylığı ne kadar, bayram öncesi ödemeler yapılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ve konuya ilişkin detaylar haberimizde...

YAŞLILIK VE ENGELLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Engelli maaşı ve yaşlılık aylığı ile ilgili son dakika açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşlı aylığı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırılacağı açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Ayrıca engelli, yaşlı, dul, yetim şehit yakını gibi kesimlere yönelik özel desteklerimiz var. Ramazan 1,5 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın maaşlarını Cuma günü ödeyeceğiz.
15 milyar liralık sosyal yardımla ilgili çalışmaların da sonuna gelmiş durumdayız.
Yakında harekete geçeceğiz. Asıl olan her insanımıza huzurlu bir aile ortamı, can ve mal güvenliğinden emin olacağı güvenli iklim, sağlık hizmetlerine kesintisiz ve ücretsiz imkanı, çalışacağı bir iş ve ulaşımdan enerjiye kadar her alanda günümüz ihtiyaçlarına uygun temel altyapıyı sağlamaktır.
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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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