Yaşlılık ve engelli maaşları ne zaman yatacak? 2022 Engelli ve yaşlı aylığı ne kadar, bayram öncesi ödemeler yapılacak mı?

Yakında harekete geçeceğiz. Asıl olan her insanımıza huzurlu bir aile ortamı, can ve mal güvenliğinden emin olacağı güvenli iklim, sağlık hizmetlerine kesintisiz ve ücretsiz imkanı, çalışacağı bir iş ve ulaşımdan enerjiye kadar her alanda günümüz ihtiyaçlarına uygun temel altyapıyı sağlamaktır.