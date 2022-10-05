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  4. Yasmin Erbil'in kızı çene yapısını inceltti! Herkes sorunca itiraf etti

Yasmin Erbil'in kızı çene yapısını inceltti! Herkes sorunca itiraf etti

05.10.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı Yasmin Erbil son dönemde yaptığı cesur paylaşımlarla dikkat çekiyor. Son olarak yüzümdeki değişimle takipçilerinin dikkatini çeken Erbil'e yorum yağdı. Erbil ise sorular üzerine estetik itirafında bulundu.

Mehmet Ali Erbil'in sosyal medya fenomeni kızı Yasmin Erbil, paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Sık sık bikinili ve dekolteli hallerini paylaşarak hayranlarından beğeni toplayan Yasmin Erbil'in yüzündeki değişiklik gözlerden kaçmadı.

2 Aralık 1995 doğumlu olan Yasmin Erbil'e "Yüzüne ne yaptın?" yorumları yağdı.

Ekran Alıntısı

Erbil'in küçük kızı ise dudaklarına bir şey yaptırmadığını ama suratına masseter botoks yaptırdığını itiraf etti.

Ekran Alıntısı

MASSETER BOTOKS NEDİR?

Masseter botoks; çene yapısını incelterek kare görünümünden ziyade daha ince ve oval bir yüze kavuşmayı sağlar. Çene kaslarına yapılan bu botoks işlemiyle çene kaslarının boyutu küçülür. Böylece, daha ince ve belirgin çene hattına kavuşmuş olursunuz.

ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Didem Soydan
Şükran Ovalı
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
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Anahtar Kelimeler:
Yasmin Erbil Mehmet Ali Erbil ali erbil
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