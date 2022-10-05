Yasmin Erbil'in kızı çene yapısını inceltti! Herkes sorunca itiraf etti

Mehmet Ali Erbil'in sosyal medya fenomeni kızı Yasmin Erbil, paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Sık sık bikinili ve dekolteli hallerini paylaşarak hayranlarından beğeni toplayan Yasmin Erbil'in yüzündeki değişiklik gözlerden kaçmadı.

2 Aralık 1995 doğumlu olan Yasmin Erbil'e "Yüzüne ne yaptın?" yorumları yağdı.

Erbil'in küçük kızı ise dudaklarına bir şey yaptırmadığını ama suratına masseter botoks yaptırdığını itiraf etti.

MASSETER BOTOKS NEDİR?

Masseter botoks; çene yapısını incelterek kare görünümünden ziyade daha ince ve oval bir yüze kavuşmayı sağlar. Çene kaslarına yapılan bu botoks işlemiyle çene kaslarının boyutu küçülür. Böylece, daha ince ve belirgin çene hattına kavuşmuş olursunuz.