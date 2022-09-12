Yatak odasına kafes isteği şaşkına çevirdi! Genç kadın gülerek anlattı: Güzel oldu

8 yıldır Türkiye'de yaşayan İranlı iç mimar Bahar Arash, iki ülkenin kültürünün birbirine çok yakın olduğunu söyledi. Bu yüzden yaptığı projelerinde iki ülkenin izlerinin yer aldığını belirten Arash, kendisine gelen ilginç istekleri anlattı.

8 SENEDİR TÜRKİYE'DE

Arash, "Yaklaşık 8 senedir hem İran'da hem de Türkiye'de ofisim var. Türkiye ve İran'da güzel projelere imza attık. İran ve Türkiye'nin kültürü bence birbirine çok yakın." dedi.

Son dönem Türk mimarisinin güncelleştiğini belirten Arash, "Geçtiğimiz her yıl her şey farklı oluyor. Bazen saten kumaşlar ön planda olurken bazen farklı kumaşlar öne çıkıyor. Bizler de mimar olarak hepsini bütünleştirip, parçaları bir araya getirip güzel işler ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bu senenin öne çıkan kumaşı satendi.

"EV BİR MAKİNE GİBİDİR" Ama bu parçaları detaylı ve zeka ortaya koyarak çalışmamız gerekiyor. Çünkü bunların tekrarı biraz yorucu oluyor. Her sene de moda değiştiği için bunlara detaylıca çalışmamız gerekiyor. Aslında ev bir makine gibidir.



Müşterinin en rahat şekilde orada yaşayabilmesi için onlara imkan sunuyoruz. Renkler ve zevkler elbet tartışılmaz ama bizler onlar için en iyi seçeneği öneriyoruz ve yaşam alanlarını en güzel şekilde kullanabilmeleri için müşterilerimize tavsiyelerde bulunuyoruz" dedi.