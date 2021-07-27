Yatılılık başvuruları ne zaman başlayacak 2021? İşte yatılılık başvuruları tarihleri!

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında birinci yerleştirmenin sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. LGS tercih sonuçları belli olduktan sonra, eğitim hayatına yatılı olarak devam edecek öğrenciler tarafından pansiyonlu okulların başvuru süreçleri araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...

Yatılılık başvuruları ne zaman başlıyor?

Eğitim hayatına yatılı olarak devam etmek isteyen öğrenciler okul müdürlüğüne, pansiyonu olmayan okullarda ise İl/İlçe Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarına belgeleri ile birlikte başvuru yapacak. Başvurular 23-26 Ağustos 2021 tarihleri arasında 17.00'ye kadar yapılacak.

Okul Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarınca yatılı olarak öğrenci yerleştirme sürecinin 27 Ağustos 2021'e kadar tamamlanacağı ve ardından sonuçların açıklanacağı duyuruldu.

Pansiyonlarda kalan boş kontenjanlar İl/İlçe Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarınca 23-27 Ağustos 2021 tarihlerinde alınan öğrenci müracaatları değerlendirilerek 31 Ağustos 2021 tarihinde yatılılığa yerleştirme işlemleri tamamlanacak.