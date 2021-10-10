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YDS/2 soru kitapçığı yayınlandı mı? İşte ÖSYM YDS/2 soruları 2021...

10.10.2021 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı bu sabah (10 Ekim 2021 Pazar) 10.15'te başladı. Sınavda öğrencilere 80 soru yöneltildi ve cevaplandırmaları için 180 dakika süre verildi. Sınavdan sonra soruların ve doğru cevaplarının yer aldığı kitapçık, ÖSYM tarafından paylaşıldı. İşte merak edilenler...

YDS/2 sınavı sonrasında Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10'u ÖSYM (Ölçme, Seçme, Yerleştirme Merkezi) tarafından erişime açıldı. Sınava başvuran adaylar soruların tamamına 10 gün boyunca erişim sağlayabilir. Bu sabah gerçekleştirilen YDS/2 sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve sonuçların nereden öğrenileceği belli oldu. İşte merak edilenler...

İŞTE ÖSYM YDS/2 SORULARI 2021

Twitter üzerinden ÖSYM tarafından yapılan açıklamada "2021-YDS/2 Sınavı Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı" ifadeleri yer aldı.
Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça testinin cevap anahtarının yüzde 10'una "https://www.osym.gov.tr/TR,21359/2021-yds2-temel-soru-kitapciklarinin-yayimlanmasi--10.html" linkinden erişim sağlayabilirsiniz.
Sınava başvuru yapan adaylar, soruların tamamına 10 Ekim 2021 14.45'ten itibaren erişebilir. Bunun için ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresine gidip T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi ile giriş yapmalısınız. Soruların tamamına 10 gün boyunca erişim sağlanabilir.

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
YDS sonuçlarının 2 Kasım'da açıklanacağı ÖSYM tarafından duyuruldu. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresi üzerinden öğrenebilir.
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Anahtar Kelimeler:
sınav YDS
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