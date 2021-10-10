YDS/2 soru kitapçığı yayınlandı mı? İşte ÖSYM YDS/2 soruları 2021...

YDS/2 sınavı sonrasında Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10'u ÖSYM (Ölçme, Seçme, Yerleştirme Merkezi) tarafından erişime açıldı. Sınava başvuran adaylar soruların tamamına 10 gün boyunca erişim sağlayabilir. Bu sabah gerçekleştirilen YDS/2 sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve sonuçların nereden öğrenileceği belli oldu. İşte merak edilenler...

İŞTE ÖSYM YDS/2 SORULARI 2021

Twitter üzerinden ÖSYM tarafından yapılan açıklamada "2021-YDS/2 Sınavı Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı" ifadeleri yer aldı.

Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça testinin cevap anahtarının yüzde 10'una "https://www.osym.gov.tr/TR,21359/2021-yds2-temel-soru-kitapciklarinin-yayimlanmasi--10.html" linkinden erişim sağlayabilirsiniz.

Sınava başvuru yapan adaylar, soruların tamamına 10 Ekim 2021 14.45'ten itibaren erişebilir. Bunun için ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresine gidip T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi ile giriş yapmalısınız. Soruların tamamına 10 gün boyunca erişim sağlanabilir.