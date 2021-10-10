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  4. YDS 2 zor muydu kolay mıydı? İşte 2021 YDS 2 sınav yorumları

YDS 2 zor muydu kolay mıydı? İşte 2021 YDS 2 sınav yorumları

10.10.2021 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) 2 bugün (10 Ekim 2021 Pazar) 10.15'te başladı. Öğrencilere, soruları doğru yanıtlamaları için 150 dakika süre tanındı. Sınavın bitiminin ardından, sınava katılım gösteren adaylar sınava ilişkin yorumlarını sosyal medya üzerinden paylaştı. İşte detaylar...

Bu sabah 10.15'te gerçekleştirilen YDS/2 oturumu sona erdi. Sınava katılım sağlayan adaylar, sınavın zorluk derecesine ilişkin sosyal medya üzerinden geri bildirimlerde bulundu. YDS/2 sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. İşte merak edilenler...

YDS/2 ZOR MUYDU KOLAY MIYDI?

YDS Arapça, Fransızca, Rusça, İngilizce ve Almanca dillerinde gerçekleştirildi.
2021-YDS/2 sonuçlarının 2 Kasım'da online ortamdan açıklanacağı ifade edildi.
Sınava katılım sağlayan öğrencilerin sosyal medya üzerinden belirttiği görüşlere göre kimi kesim sınavı kolay bulurken kimi kesim ise sınavın zorlayıcı olduğunu ifade etti.

İŞTE 2021 YDS/2 SINAV YORUMLARI

İŞTE 2021 YDS/2 SINAV YORUMLARI
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Anahtar Kelimeler:
sınav YDS
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