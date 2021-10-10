YDS 2 zor muydu kolay mıydı? İşte 2021 YDS 2 sınav yorumları

Bu sabah 10.15'te gerçekleştirilen YDS /2 oturumu sona erdi. Sınava katılım sağlayan adaylar, sınavın zorluk derecesine ilişkin sosyal medya üzerinden geri bildirimlerde bulundu. YDS/2 sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. İşte merak edilenler...

Sınava katılım sağlayan öğrencilerin sosyal medya üzerinden belirttiği görüşlere göre kimi kesim sınavı kolay bulurken kimi kesim ise sınavın zorlayıcı olduğunu ifade etti.