YDT kaçta başlayacak, kaçta bitecek? YDT kaç dakika?

Binlerce öğrenci YKS’ye girerek sınavda yüksek bir puan elde etmek istiyor. Elde ettikleri puanlarla ön lisans veya lisans eğitimini tamamlamak isteyen birçok aday, sınava girerek ter döktü. Sınavın ikinci oturumu ise 27 Haziran tarihinde gerçekleşiyor. ÖSYM tarafından düzenlenen YKS’nin YDT oturumu ise bugün itibariyle başladı. Peki YDT kaç dakika sürüyor? YDT kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

TYT tamamlandı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 81 ilde ve Lefkoşa'da düzenlenen, 2 milyon 607 bin 903 adayın başvuru yaptığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sona erdi.

Yabancı Dil Testi (YDT) kaçta başlıyor? Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) de 27 Haziran'da 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alacak.

15 dakika kuralı! Adayların sınav saatinden en az bir saat 15 dakika önce sınav binalarında hazır olması gerekiyor. Adaylar, sınavın sabah oturumu olan AYT'de saat 10.00'dan, öğleden sonra oturumu olan YDT'de saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.