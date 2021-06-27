HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. YDT kaçta başlayacak, kaçta bitecek? YDT kaç dakika?

YDT kaçta başlayacak, kaçta bitecek? YDT kaç dakika?

27.06.2021 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversiteye gitmek isteyen binlerce öğrenci YKS’ye giriyor. 26 – 27 Haziran tarihlerinde iki oturum olarak gerçekleştirilen sınavda binlerce öğrenci iyi bir puan elde ederek hayallerindeki üniversiteye yerleşmek için ter döktü. İlk oturumu dün gerçekleştirilen YKS’de 27 Haziran tarihinden ikinci oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) gerçekleşiyor. Peki YDT kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

Binlerce öğrenci YKS’ye girerek sınavda yüksek bir puan elde etmek istiyor. Elde ettikleri puanlarla ön lisans veya lisans eğitimini tamamlamak isteyen birçok aday, sınava girerek ter döktü. Sınavın ikinci oturumu ise 27 Haziran tarihinde gerçekleşiyor. ÖSYM tarafından düzenlenen YKS’nin YDT oturumu ise bugün itibariyle başladı. Peki YDT kaç dakika sürüyor? YDT kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

TYT tamamlandı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 81 ilde ve Lefkoşa'da düzenlenen, 2 milyon 607 bin 903 adayın başvuru yaptığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sona erdi.

Yabancı Dil Testi (YDT) kaçta başlıyor?

Yabancı Dil Testi (YDT) kaçta başlıyor?
Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) de 27 Haziran'da 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alacak.

15 dakika kuralı!

15 dakika kuralı!
Adayların sınav saatinden en az bir saat 15 dakika önce sınav binalarında hazır olması gerekiyor. Adaylar, sınavın sabah oturumu olan AYT'de saat 10.00'dan, öğleden sonra oturumu olan YDT'de saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Öğrenciler ve Veliler yasaktan muaf!

Öğrenciler ve Veliler yasaktan muaf!
Tam gün sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 27 Haziran Pazar günü, sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindeki refakatçi ve/veya yakınları 05.00-19.00 saatleri arasında durumlarını belgelendirmek (görevli ya da aday giriş belgesi) kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Saatler sonra cansız bedenine ulaşıldı

Saatler sonra cansız bedenine ulaşıldı

AFAD ekiplerinin en zor görevi! Olay yerine gidince acı gerçeği öğrendiler

AFAD ekiplerinin en zor görevi! Olay yerine gidince acı gerçeği öğrendiler

Gündeme bomba gibi düşen iddia

Gündeme bomba gibi düşen iddia

Ve büyük aşk bitti!

Ve büyük aşk bitti!

Ankara'da polis kontrol noktasına ateş açıldı! Saldırgan gözaltına alındı

Ankara'da polis kontrol noktasına ateş açıldı! Saldırgan gözaltına alındı

Son hafta sonu kısıtlaması başladı! YKS'ye girecekler muaf tutulacak

Son hafta sonu kısıtlaması başladı! YKS'ye girecekler muaf tutulacak

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

25 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

25 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Selimiye Cami Meydanı restore edilecek

Selimiye Cami Meydanı restore edilecek

"Katarlılar tıp fakültelerine sınavsız ve ücretsiz girecek" iddiasına MSB'den yanıt

"Katarlılar tıp fakültelerine sınavsız ve ücretsiz girecek" iddiasına MSB'den yanıt

Turkovac'tan sonra bir müjdeli haber daha

Turkovac'tan sonra bir müjdeli haber daha

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.