Yeliz Yeşilmen yeni imajıyla dikkat çekti! Saçı bozulmasın diye denize girmedi

Kavurucu sıcaklara rağmen denize girmeyen Yeşilmen’in saçlarının bozulmaması için denize girmediği öğrenildi.

Locasına hamburger söyleyen Yeşilmen için otelin şefi gelerek şov yaptı.

O anlar ise objektiflere takıldı. Yeşilmen üzerinden bikini üstünü ise hiç çıkartmadı.