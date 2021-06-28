Yeliz Yeşilmen yeni imajıyla dikkat çekti! Saçı bozulmasın diye denize girmedi

Yalıkavak’da Miya beach'te görüntülenen Yeliz Yeşilmen'in yeni saç sitili dikkatlerden kaçmadı. Bol bol güneşlenen Yeşilmen bir türlü denize girmedi.
Yeliz Yeşilmen yeni imajıyla dikkat çekti!
Kavurucu sıcaklara rağmen denize girmeyen Yeşilmen’in saçlarının bozulmaması için denize girmediği öğrenildi.
Bodrum’un en lüks beach'inde doyasıya eğlenen Yeşilmen'in Highlight otelde kaldığı öğrenildi.
Bol bol fotoğraf çekip paylaşan Yeşilmen çocuklarının deniz keyfini izlemekle yetindi.
Locasına hamburger söyleyen Yeşilmen için otelin şefi gelerek şov yaptı.
O anlar ise objektiflere takıldı. Yeşilmen üzerinden bikini üstünü ise hiç çıkartmadı.
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