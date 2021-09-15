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Yeminli mali müşavirlik sınavı ne zaman? Yeminli mali müşavirlik sınav tarihleri belli mi?

15.09.2021 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği tarafından Resmi Gazetede yayınlanan ilanda, 2021 3. dönem yeminli mali müşavirlik (YMM) sınavının ne zaman yapılacağı yer aldı. Sınava ilk kez katılacak adaylar ile tekrar katılacak adaylar, başvurularını aynı günde yapmayacak.

2021 3. dönem yeminli mali müşavirlik sınavı Ankara'da gerçekleşecek. Sınava girmek isteyen adayların başvurularını, TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden online olarak gerçekleştirileceği belirtildi. Duyuruda, sınava katılmak için gerekli şartların neler olduğu sıralandı. İşte merak edilenler...

2021 3. DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK (YMM) SINAVI NE ZAMAN?

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, 2021 3. dönem yeminli mali müşavirlik (YMM) sınavı 4-13 Aralık tarihlerinde Ankara'da yapılacak.

2021 3. DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK (YMM) SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2021 3. DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK (YMM) SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Sınava ilk kez katılacak adaylar 13-27 Eylül tarihlerinde, tekrar katılacak adaylar ise 25 Ekim- 8 Kasım tarihlerinde başvuru yapacak.
YMM sınav başvurusunu ilk kez yapacak adaylar 27 Eylül itibarıyla gerekli hizmet sürelerini fiilen tamamlamalı.
Başvurular TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden elektronik ortamdan alınacak.
İlk kez sınava katılacak adaylar, TEOS üzerinden ön başvuruyu yapmasının ardından bu belgenin yazıcı çıktısını, sınav başvuru dosyasıyla beraber PTT ya da kargo yoluyla Başkanlığa gönderecek.
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sınav

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