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Yeni bir Jeffrey Epstein vakası: Puff Diddy! Justin Bieber Diddy'nin kurbanı mı? Gizli tüneller, cinsel saldırı, taciz ve şantaj ağı...

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
30.09.2024 10:32
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Dünya yeni bir Jeffrey Epstein vakasıyla karşı karşıya olabilir. ABD'de 54 yaşındaki müzisyen Sean 'Diddy' Combs cinsel istismar, seks ticareti, zorla alıkoyma ve şantaj gibi yüz kızartıcı suçlar yüzünden tutuklandı. Duyanların ağzının açık kaldığı suç şebekesini Combs'un eski sevgilisi Cassie Ventura açığa çıkardı. Justin Bieber, Leonardo DiCaprio, Jay-Z ve Beyonce gibi dünyaca ünlü isimlerin ise suç ağının bir parçası olduğu ifade ediliyor...

Pedofil Jeffrey Epstein skandalının dünyadaki yankıları hala devam ederken bu sefer de ikinci bir vaka ortaya çıktı. Dünyaca ünlü 54 yaşındaki ABD'li müzisyen Sean 'Diddy' Combs'un sapkınlık ve suç ağı eski sevgilisi Cassie Ventura'nın 2023 yılında cinsel taciz ve istismar suçlarından şikayetçi olmasıyla ortaya çıkmaya başladı. 'Puff Diddy' olarak da bilinen davadaki detaylar şaşkına çeviriyor...

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Yeni bir Jeffrey Epstein vakası: Puff Diddy! Justin Bieber Diddy'nin kurbanı mı? Gizli tüneller, cinsel saldırı, taciz ve şantaj ağı...

ESKİ SEVGİLİSİ FİTİLİ ATEŞLEDİ

ESKİ SEVGİLİSİ FİTİLİ ATEŞLEDİ

Combs'un eski sevgilisi Ventura'nın açtığı dava sadece 24 saat içinde çözüldü. Combs ile Cassie'nin anlaştığı davanın detayları ise kamuoyuyla paylaşılmadı. Fakat Ventura'nın bu hamlesi Combs hakkında benzer suçlamalarla açılan davaların sayısında artışa neden oldu. Pek çok kişi mağduriyetleri yüzünden Combs hakkında suçlamalara başladı.

FUHUŞ AĞI KURMUŞ: GİZLİ TÜNELLER, BEBEK YAĞLARI...

FUHUŞ AĞI KURMUŞ: GİZLİ TÜNELLER, BEBEK YAĞLARI...

Combs'a yöneltilen suçlamalar üzerine FBI Combs'un evine baskın düzenledi. Combs'un evinde yapılan araştırmalarda korkunç bir fuhuş ağının delillerine rastlandı. Baskında binden fazla bebek yağı ele geçirilirken, Combs'a ait evlerin altında da tüneller keşfedildi. Ayrıca eski sevgilisi Cassie Ventura'ya cinsel saldırı anına ait kamera görüntülerine de erişen FBI Combs'u 16 Eylül tarihinde tutukladı. ABD'li finansçı pedofil Jeffrey Epstein ile benzer bir fuhuş ağı kurduğu düşünülen Combs'un ömür boyu hapis cezası alabileceği düşünülüyor.

JUSTIN BIEBER COMBS'UN AĞINA ÇEKİLDİ Mİ?

JUSTIN BIEBER COMBS'UN AĞINA ÇEKİLDİ Mİ?

15 yaşında müzik sektörüne giren ve girdiği günden itibaren tüm dünyayı kasıp kavuran Justin Bieber'ın da Combs'un fuhuş ağının içerisine düştüğü iddia ediliyor.

Bieber'ın 'özel' kasetinin Combs'un elinde olduğunu ve Combs'un cinsel istismarına maruz kaldığı ifade ediliyor.

Son günlerde depresyonda olduğu için oldukça fazla kilo kaybına uğrayan Bieber'ın bu sebepten ötürü depresyonda olduğu da gelen bilgiler arasında.

Anahtar Kelimeler:
Jeffrey Epstein cinsel taciz istismar
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