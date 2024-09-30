Yeni bir Jeffrey Epstein vakası: Puff Diddy! Justin Bieber Diddy'nin kurbanı mı? Gizli tüneller, cinsel saldırı, taciz ve şantaj ağı...

ESKİ SEVGİLİSİ FİTİLİ ATEŞLEDİ

Combs'un eski sevgilisi Ventura'nın açtığı dava sadece 24 saat içinde çözüldü. Combs ile Cassie'nin anlaştığı davanın detayları ise kamuoyuyla paylaşılmadı. Fakat Ventura'nın bu hamlesi Combs hakkında benzer suçlamalarla açılan davaların sayısında artışa neden oldu. Pek çok kişi mağduriyetleri yüzünden Combs hakkında suçlamalara başladı.