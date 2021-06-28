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Yeni imajı herkesi şaşırttı! İmaj değiştiren Yeliz Yeşilmen'i görenler tanıyamadı!

28.06.2021 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz aylarda iş insanı eşi Ali Uğur Akbaş'ın ilgisizliğinden dem vurmasıyla gündem olan şarkıcı Yeliz Yeşilmen son paylaşımı ile herkesi şaşırttı. İmaj değişikliğine giden ünlü şarkıcı, yeni tarzını sosyal medya hesabından yayınladı. Yeşilmen'in yeni imajını görenler onu tanıyamadı...

'Elemtere Fiş' ve 'Fıstık Çıkı Çıkı' gibi parçalarıyla tanınan şarkıcı Yeliz Yeşilmen dikkat çekmeye devam ediyor. 2010 yılında iş insanı Ali Uğur Akbaş ile hayatını birleştiren şarkıcı, anne olduktan sonra ekranlara ara vermişti. Yaşadığı evlilik ile sık sık gündeme gelen Yeşilmen, son paylaşımı ile hayranlarını şaşkına çevirdi. İmaş değişikliği yapan şarkıcı adeta bambaşka biri oldu.

Yeliz Yeşilmen yepyeni imaj!

Bir dönem rol aldığı diziler ve kendine has tavırları ile adından söz ettiren şarkıcı Yeliz Yeşilmen imaj değişikliğine gitti.
Ünlü şarkıcı 2010 yılında Adana'lı iş insanı Ali Uğur Akbaş ile hayatını birleştirmiti.
Ünlü şarkıcı bu evlilikten Asya ve Birbey isminde iki evlat dünyaya getirdi.
Evliliğin ardından uzun süre ekranlara ara veren şarkıcı, son olarak 11'inci yıllarını kutlayacağı eşine isyan etmesiyle gündeme gelmişti.
Sosyal medyadan eşi ile fotoğrafını yayınlayarak çok ilgisiz olduğunu ve yıllardır bir dal çiçek dahi almadı diyerek magazin gündeminde büyük ses uyandırmıştı.
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Yeliz Yeşilmen
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