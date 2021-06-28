Yeni imajı herkesi şaşırttı! İmaj değiştiren Yeliz Yeşilmen'i görenler tanıyamadı!

'Elemtere Fiş' ve 'Fıstık Çıkı Çıkı' gibi parçalarıyla tanınan şarkıcı Yeliz Yeşilmen dikkat çekmeye devam ediyor. 2010 yılında iş insanı Ali Uğur Akbaş ile hayatını birleştiren şarkıcı, anne olduktan sonra ekranlara ara vermişti. Yaşadığı evlilik ile sık sık gündeme gelen Yeşilmen, son paylaşımı ile hayranlarını şaşkına çevirdi. İmaş değişikliği yapan şarkıcı adeta bambaşka biri oldu.

Yeliz Yeşilmen yepyeni imaj!

Bir dönem rol aldığı diziler ve kendine has tavırları ile adından söz ettiren şarkıcı Yeliz Yeşilmen imaj değişikliğine gitti.

Ünlü şarkıcı 2010 yılında Adana'lı iş insanı Ali Uğur Akbaş ile hayatını birleştirmiti.

Ünlü şarkıcı bu evlilikten Asya ve Birbey isminde iki evlat dünyaya getirdi.

Evliliğin ardından uzun süre ekranlara ara veren şarkıcı, son olarak 11'inci yıllarını kutlayacağı eşine isyan etmesiyle gündeme gelmişti.