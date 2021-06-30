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Yeni iPhone 13'ün en net görüntüsü sızdı: 13 Pro'da gelişmiş kamera iddiası

30.06.2021 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İphone meraklıları iphone 13'ün ne zaman tanıtılacağını merakla bekliyor. İddialara göre iphone 13 eylül ayında tanıtılacak. Diğer iddialara göre ise iphone 13 Pro'da geliştirilmiş ultra geniş kamera kullanılacak. Yeni iPhone 13'ün en net görüntüsü sızdı. İşte ayrıntılar...

Eylül ayında tanıtılması beklenen iphone 13'e dair önemli iddia ortaya atıldı ve iphone 13'ün görüntüleri sızdı. Apple analisti olan Ming-Chi Kuo'ya göre iPhone 13 Pro serisinde yeni bir kamera kullanılacak. DuanRui de en yeni kukla modele ilişkin görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. İşte ayrıntılar...

İşte iPhone 13 görüntüsü

Standart boyutlu iPhone 13 üzerinde yeni çapraz çift kamera düzeni ve biraz daha büyük çentik dikkatleri çekti. DuanRui kullanıcı adı ile Twitter'da yapılan paylaşımda yeni iPhone modelleri görseldeki gibi olacak.
Paylaşılan modeller, iPhone 13 ve iPhone 13 Mini‘ye gelen yeni kamera düzeninin, iPhone 13 Pro‘da daha kalın bir genel tasarım ve daha büyük bir kamera çıkıntısının olduğu da gözler önüne seriyor.
Öte yandan batıl inançlar sebebiyle yeni iPhone'un 13 olarak değil de 12S olarak adlandırılacağı konuşuluyor. iphone Pro versiyonda geliştirilmiş ultra geniş kamera kullanılacağı iddiaların arasında yer alıyor.
Aynı zamanda önümüzdeki sene çıkacak olan iPhone 14 modellerinin tümünde ultra geniş kameranın olacağı ifade edildi. 2021 Eylül'de tanıtılması beklenen yeni iPhone Pro'da otomatik netleme olacak.
Apple, iPhone'ları müşterilerine ve ilgililere eylül ayında tanıttığı biliniyor. Analist Dan Ives, Apple'ın planladığı kesin tanıtım tarihlerini aktardı.
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Anahtar Kelimeler:
Apple
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