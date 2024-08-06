Yeni öldürücü hastalık varyantı kontrolsüzce yayılıyor! Uzmanlar uyarıyor: Yüz binlerce kişiyi etkileyebilir

Maymun çiçeği virüsü mpox hastalığının yeni bir öldürücü türünün kontrolsüzce yayıldığı ve yüz binlerce kişi için ciddi risk oluşturduğu konusunda uzmanlar uyarıyor. Maymun çiçeği olarak da bilinen mpox virüsü, 2022 yılında 100'den fazla ülkeye yayılmış, şiddetli ateş, grip benzeri semptomlar ve iltihap dolu kabarcıklardan oluşan ağrılı döküntülere neden olarak uluslararası bir sağlık acil durumuna yol açmıştı.
Daily Star'da yer alan habere göre, Batı Afrika'nın bazı bölgeleri, yaklaşık 100 bin kişiyi enfekte eden ve yaklaşık 183 kişinin ölümüne yol açan yıkıcı salgının etkisinden hala kurtulamıyor.
Hastalığın daha ölümcül bir türü şimdi sınırları aşıyor ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki mülteci kamplarındaki çocuklarda yüzde 10'luk bir ölüm oranı bildiriliyor. Virüsün, insanlar arasında yayılma konusunda hızlı olduğu ve mevcut testlerle tespit edilemeyen mutasyonlara sahip olduğu görülüyor.
Araştırmacılar, hastalığın yeni varyantının ülke sınırlarını aşabildiğini, son haftalarda Burundi, Güney Afrika ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasında onlarca kişinin ölümüne yol açtığını, bölgedeki çatışmalar nedeniyle binlerce kişinin yerinden edildiğini söylüyor.
NHS (Ulusal Sağlık Sistemi), Batı Afrika'dan İngiltere'ye seyahat eden ve semptomlar gösteren kişilere derhal tıbbi destek almaları çağrısında bulundu. Ancak uzmanlar, hastalığın daha önce salgın olmadığı bölgelere de yayılması nedeniyle salgının tekrarlanmasını önlemek için yeterli önlem alınmadığından endişe ediyor.
Şu anda bir mpox aşısı geliştiren bir firmanın İcra Başkan Yardımcısı Dr. Zeil Rosenberg, Mail Online'a, "Demokratik Kongo Cumhuriyeti (DRC), yalnızca bu yıl bildirilen 11 bin vaka ile kontrol edilemeyen bir vaka patlamasının merkezi olmaya devam ediyor ve yavaşlama belirtisi göstermiyor. Tarihsel olarak Orta Afrika'ya özgü olan en şiddetli ve ölümcül Klad 1 mpox türü yaygınlaştı ve artık bölge genelinde bulunuyor." dedi.