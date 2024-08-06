Yeni öldürücü hastalık varyantı kontrolsüzce yayılıyor! Uzmanlar uyarıyor: Yüz binlerce kişiyi etkileyebilir

Şu anda bir mpox aşısı geliştiren bir firmanın İcra Başkan Yardımcısı Dr. Zeil Rosenberg, Mail Online'a, "Demokratik Kongo Cumhuriyeti (DRC), yalnızca bu yıl bildirilen 11 bin vaka ile kontrol edilemeyen bir vaka patlamasının merkezi olmaya devam ediyor ve yavaşlama belirtisi göstermiyor. Tarihsel olarak Orta Afrika'ya özgü olan en şiddetli ve ölümcül Klad 1 mpox türü yaygınlaştı ve artık bölge genelinde bulunuyor." dedi.