Yer: Ankara, Mahkemeağcin Köyü... Hepsi bu kayaların içinde

Türkiye'nin dikkat çeken tarihi ve oyma yapılarından birisi Ankara'da bulunuyor. Kızılcahamam'daki Mahkemeağcin Köyü, tarihi ve doğal yapısıyla dikkat çekerken, kayalara oyulmuş köy ve yapılar görenleri adeta büyülüyor...

KAYALARIN İÇİNE OYULMUŞ YAPILAR, GÖRENLERİ BÜYÜLÜYOR

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Mahkemeağcin Köyü, tarihi yapıları ve doğasıyla dikkat çekiyor.

Kaya yerleşimi içerisinde bulunan köy, 7. ve 8. yüzyıldan kalma kilise, manastır ve çok sayıda mağaraya sahip.