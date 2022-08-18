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  4. Yer: Ankara, Mahkemeağcin Köyü... Hepsi bu kayaların içinde

Yer: Ankara, Mahkemeağcin Köyü... Hepsi bu kayaların içinde

18.08.2022 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin dört bir yanındaki tarihi yapılar büyülerken bunlardan biri de başkent Ankara'da bulunuyor. Kızılcahamam'da bulunan Mahkemeağcin Köyü, tarihi yapıları ile dikkat çekerken kaya yerleşimi içerisinde bulunan eserleri görmek için yerli ve yabancı turistler bölgeyi ziyaret ediyor.

Türkiye'nin dikkat çeken tarihi ve oyma yapılarından birisi Ankara'da bulunuyor. Kızılcahamam'daki Mahkemeağcin Köyü, tarihi ve doğal yapısıyla dikkat çekerken, kayalara oyulmuş köy ve yapılar görenleri adeta büyülüyor...

KAYALARIN İÇİNE OYULMUŞ YAPILAR, GÖRENLERİ BÜYÜLÜYOR

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Mahkemeağcin Köyü, tarihi yapıları ve doğasıyla dikkat çekiyor.
Kaya yerleşimi içerisinde bulunan köy, 7. ve 8. yüzyıldan kalma kilise, manastır ve çok sayıda mağaraya sahip.
Yeşil bir doğaya da sahip olan Mahkemeağcin köyü, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
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Anahtar Kelimeler:
Ankara Kızılcahamam tarihi eser
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