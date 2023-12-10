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  4. Yer: Antalya! Polisler ve sağlık görevlileri zamanla yarıştı! Giydiği mont hayatını kurtardı

Yer: Antalya! Polisler ve sağlık görevlileri zamanla yarıştı! Giydiği mont hayatını kurtardı

10.12.2023 18:40 | Son Güncelleme:
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Antalya’da deniz üzerinde hareketsiz bulunan şahsı hayatta tutmak için polis ve sağlık görevlileri adeta zamanla yarıştı. Polis ekiplerinin kalp masajı yapmak için sıraya girdiği şahıs, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Şahsın giydiği mont sayesinde su üstünde kalarak hayata tutunduğu öğrenildi.

Olay, saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Lara Caddesi'nde falezlerin denizle buluştuğu noktada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, su üzerinde hareketsiz biri olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbarın ardından bölgeye giden deniz polisi ekibi, şahsı bota alarak Yat Limanı'na getirdi.

Keşfet

Polis ekipleri şahsı hayatta tutmak için önce bot üzerinde, ardından ise karada uzun süre kalp masajı yaptı.
Yapılan incelemede şahsın 38 yaşındaki Muhitin D. olduğu belirlendi.
Bottan karaya çıkarılan şahıs, sedyeye alınarak ambulansa taşındı. Bu sırada polisler koşturarak sağlık ekiplerine tıbbı malzeme taşıdı.
Polis ve sağlık ekipleri Demir’i hayatta tutmak için adeta canla başla mücadele ederek kalp masajı yapmak için sıraya girdi.

MONTU HAYATINI KURTARDI

MONTU HAYATINI KURTARDI
Şahsın üzerinde bulunan mont sayesinde su üzerinde kaldığı öğrenildi.
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Anahtar Kelimeler:
antalya
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