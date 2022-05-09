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  4. Yer: Kayseri! Geceden sıraya girdiler, 1 saatte tükendi

Yer: Kayseri! Geceden sıraya girdiler, 1 saatte tükendi

09.05.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de belediye tarafından dağıtılan ata tohumundan yetişen organik domates fidesini almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Oluşan kuyruğun sonu görülmezken, vatandaşlar fide alabilmek için birbiriyle yarıştı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Vatandaşımızın yoğun kalabalığıyla karşılaştık. Geceden itibaren sırada bekleyen vatandaşlarımız vardı" diye konuştu.

Kayseri'de Kocasinan Belediyesi tarafından ata tohumundan yetişen organik domates fidesi vatandaşlara dağıtıldı. Geceden sıraya girerek uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, fide alabilmek için birbiriyle yarıştı.

500 BİN KÖK FİDE DAĞITILDI

Kocasinan Belediyesi tarafından kentin üç ayrı noktasında eş zamanlı olarak 11 bin paket olmak üzere toplam 500 bin kök organik domates fidesi dağıtıldı. Ata tohumu olan 'Karahıdır'dan yetişmiş fideden almak isteyen vatandaşlar gece saatlerinde dağıtım alanına gelerek beklemeye başlarken, metrelerce kuyruk oluşturdu. Oluşan kuyruğun sonu görülmezken, vatandaşlar fide alabilmek için birbiriyle yarıştı.

"GECEDEN İTİBAREN SIRADA BEKLEYEN VATANDAŞLARIMIZ VARDI"

Dağıtım alanına gelen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilginin yoğun olduğunu ifade ederek "Ara verilince ciddi manada beklenti artmış vaziyette. 2 senedir Covid-19'dan dolayı dağıtamıyorduk. Bugün yeniden geleneksel 'Karahıdır' olarak bilinen yöresel tohumdan oluşmuş olan domates fidesini dağıtmaya başladık. Vatandaşımızın yoğun kalabalığıyla karşılaştık. Geceden itibaren sırada bekleyen vatandaşlarımız vardı ve sabahın erken saatlerinde fidelerimiz dağıtılmaya başlandı. Bereketli olsun. Bugün yaklaşık 500 bin adet fideyi dağıtmış olacağız ve Kayseri'nin farklı bölgesinde vatandaşımız ekecek" dedi.

1 SAATTE TÜKENDİ

Kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle etkinliğe ilgi gösteren vatandaşlar; Kocasinan Belediyesi hizmet binası önündeki Mimarsinan Parkı ile Beyazşehir Kırlangıç Parkı ve Ziya Gökalp Merkez Parkı'nda yapılan dağıtımda toplam 500 bin fideyi yaklaşık 1 saatte tüketti.

Kaynak: İHA

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri
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