Yer: Tokat! İlk tuvalet müzesi kuruldu... 'Sık dişini helası' olarak biliniyor

Tokat Sulu Sokak Çarşısı’nda 15. yüzyılda yapılan, uzun bir süre depo olarak kullanılan tarihi mekan Tokat Belediyesi tarafından restore edildi. Yaklaşık 3 yıldır devam eden çalışmada virane durumda olan yapı turizme kazandırıldı. Selçuklu Veziri Ali Tusi tarafından imar edilen, mülkiyeti belediye ait olan tarihi yapı 'Su ve Temizlik Müzesi' olarak hizmet verecek.

Tarihi mekanda o dönemde kullanılan su yapıları, tuvalet taşları ve kanalizasyon sistemi sergilenecek. Zeminindeki su kanalları korunarak insanların gezebilmesi için temperli cam kaplama yapılan müzede ibrikler, su muslukları gibi eski eşyalar da yer alacak.