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Yerli aşı ne zaman çıkacak? Turkovac ne zaman yapılacak?

13.10.2021 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TURKOVAC aşısı, Faz-3 çalışmaları kapsamında e-Nabız üzerinden randevu alan ve gönüllülük şartlarını taşıyan kişilere yapılıyor. Turkovac çalışmaları devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından geçtiğimiz günlerde yerli aşı Turkovac'a ilişkin açıklama geldi. İşte merak edilenler...

Geçtiğimiz hafta düzenlenen basın toplantısında Bakan Koca, yerli aşı Turkovac'ın seri üretimine ne zaman geçileceğine ilişkin açıklama yaptı. Yerli aşı Turkovac'ın Sinovac'tan daha etkin olduğu saptandı. 13 Ekim itibarıyla toplam yapılan aşı sayısı 113 milyon 130 bin 647'ye ulaştı. İşte merak edilenler...

YERLİ AŞI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yerli aşı Turkovac'a ilişkin açıklama yapan Bakan Koca şu ifadeleri kullandı: " Yerli aşımız TURKOVAC acil kullanım onayına müracaat edebilecek aşamaya geldi. Aşımız bugün ikinci bir tesiste daha seri üretilecek altyapıya ulaştı. Onay alması halinde ekim ayı içinde seri üretime geçeceğiz."
Kasım ya da aralık ayında kullanıma girmesi planlanan Turkovac'ın, Sinovac'tan etkin olduğu saptandı.

ACİL KULLANIM ONAYI NE ZAMAN ÇIKACAK?

ACİL KULLANIM ONAYI NE ZAMAN ÇIKACAK?
Aktarılan bilgiye göre sürecin bitmesinin ardından Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, aşı numunelerini 14 günlük bir incelemeye tabi tutuyor.
Eğer acil kullanım onayı alırsa, seri üretime geçilecek ve üretilen diğer aşıların gittiği yoldan gidilecek.

TURKOVAC, SINOVAC’TAN ETKİN

TURKOVAC, SINOVAC’TAN ETKİN
Yapılan çalışmalarda yerli alı Turkovac'ın, Sinovac'tan daha etkin olduğu saptandı. Aşının, İngiliz varyantı virüs için başarılı koruma sonucu verdiği, Delta varyantı için de denemelerin sürdüğü bilgisi ifade edildi.
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Anahtar Kelimeler:
Aşı
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