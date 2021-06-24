Yerli aşı Turcovac'ı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli kimdir ve nereli? İşte Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'nin kariyeri...

Yerli aşı Turcovac'ı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli kimdir ve nereli? sorularının yanıtı araştırılıyor. Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, yerli aşı Turkovac'ı geliştiren doktordur. 2011 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalına profesör olarak atanmıştır. İşte Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'nin kariyeri...

Turcovac'ı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli kimdir?

11 Nisan 1969 Ankara doğumlu Prof. Dr. Aykut Özdarendeli 52 yaşındadır. Veteriner hekimdir. Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERAGEM) müdürü ve aynı zamanda tıp fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji anabilim dalı öğretim üyesidir.

2015'te dünyada hücre kültür temelli olan KKKA aşısının ilk patentini almıştır. Bu girişimi ile Prof. Dr. Özdarendeli daha geniş kitleler tarafından tanınmıştır. Prof. Dr. Özdarendeli ekibiyle yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda SARS-CoV-2'ye karşı TURKOVAC aşısını geliştirmiştir.

PROF. DR. AYKUT ÖZDARENDELİ'NİN KARİYERİ... Özandereli ilk ve ortaokul eğitimini Konya'da tamamlamasının ardından Lise'ye Malatya'da gitti.1986'da Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ni kazanan Prof. Dr. Özdarendeli 1991'de üniversiteyi tamamlamıştır.

1997'de ise Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Viroloji programında doktorasını bitirmiştir. 1998 yılında Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalına Yrd. Doç. Dr. olarak atanmıştır. 2005'te ise Doç. Dr. unvanına sahip olmuştur. 2011'de Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalına profesör olarak atanmıştır.