Yerli aşıya nasıl gönüllü olunur? Yerli aşı Turkovac'a gönüllü olmak için nereye başvurulur?

Turkovac'ı hizmete sunabilmek için Bakan Koca tarafından yapılan açıklama ile vatandaşlar gönüllü olmaya çağırıldı. Yerli aşıya gönüllü olmak isteyen vatandaşlar başvuru yöntemini araştırıyor. Peki yerrli aşıya nasıl gönüllü olunur?

YERLİ AŞIYA NASIL GÖNÜLLÜ OLUNUR?

Yerli aşı için gönüllü olmak isteyenler tarafından nasıl randevu alınacağı ve gönüllü olunacağı merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Turkovac’ı Türkiye’nin hizmetine sunmaya hazırlanıyoruz. Daha önce 2 doz aşı yaptırmış, Covid-19 geçirmemiş, 18-59 yaş arası sağlıklı herkes bize destek olabilir!

3. doz aşı tercihi serbest. Ama madem gönüller yerli aşı Turkovac’ta, en az 3.000’imiz Turkovac’ı tercih etmeli!" şeklinde konuştu.

Turkovac aşı gönüllüsü olmak isteyen vatandaşlar bu işlemi e-Nabız sistemi üzerinden yapabilecek. Öncelikle Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen e-Nabız sistemine T.C. Kimlik numarası ve E-Nabız şifresiyle giriş yapılacak.